لبیک مردمعراق به فراخوان آیتالله سیستانی برای کمک به ایران
به گزارش ایلنا، به دنبال فراخوان آیتالله سیستانی برای کمک به ایران، نخستین کاروان کمکهای مردمی از حرم امام حسین (ع) به سمت ایران حرکت کرد.
همچنین، پیش از این، آیتالله سیستانی با شدیدترین عبارات جنگ علیه ایران را محکوم کرد و از همه مسلمانان و آزادگان جهان خواست که آن را محکوم کنند و با ملتهای مظلوم ایران و لبنان همبستگی نشان دهند.
در خطبههای نماز عید سعید فطر در حرمین شریفین امام حسین (ع) و کاظمین (ع)، بیانیه صادره دفتر آیتالله سیستانی مشتمل بر توصیههای مرجع عالیقدر تشیع دربارۀ مسائل منطقه خوانده شد.
در این متن آمده است: ای عزیزان، هرچند عید سرشار از معانی شادی و سرور است، اما دلهای مؤمنان امروز از اندوه پارهپاره میشود، آنگاه که میبینند چه بلاها و مصیبتهایی بر برادران ما در دین و انسانیت وارد میشود. در حالی که ما با شادمانی به نعمتهای الهی تکبیر میگوییم، فریاد کودکان بلند، اشک مادران داغدار جاری است و شعلههای آتش بر فراز خانههای امن در ایران و لبنان زبانه میکشد، در حالی که تجاوز نظامی علیه این دو [کشور ایران و لبنان] ادامه دارد.
ما با شدیدترین عبارات، این جنگ ظالمانه را محکوم میکنیم و از همه مسلمانان و آزادگان جهان میخواهیم که آن را محکوم کرده و با ملتهای مظلوم ایران و لبنان همبستگی نشان دهند. همچنین از همه طرفهای مؤثر