دنیا باید به ایران کمک کند تا ترامپ دیوانه را زنجیر کنیم

منصور حقیقت‌پور فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات ضد و نقیض ترامپ گفت: اظهارات ضد و نقیض ترامپ از شخصیت ضد و نقیض او است. اگر از او انتظار رفتار حساب شده و دقیق را اگر داشته باشیم، در ارزیابی‌مان خطا کرده ایم.

وی ادامه داد: او یک دیوانه است که هر چند دقیقه یکبار یک حرف متفاوت می‌زند، دنیا باید به جمهوری اسلامی کمک کند تا این دیوانه را زنجیر کنیم. این دیوانه باید زنجیر شود تا دنیا از دست این آدم خلاص شود. الحمدالله که جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پیش‌قدم شده است.

این فعال سیاسی اصولگرا درباره حمله به زیرساخت‌ها گفت: از او نباید انتظار حرف و کار درست را داشته باشیم. او با مردم خودش و حزب متبوعش هم همینطور صحبت و رفتار می‌کند. ترامپ دیوانه است، مگر با اروپا هم همینطور رفتار نمی کند.

حقیقت‌پور گفت: دروغ‌های ترامپ برای این است که بتواند منافع شخصی خود نه منافع کشورش را تامین کند. دنیا هم متاسفانه حرف او را باور می‌کند و فکر می‌کنند که تمام شده است و باز فردا یک صحبت دیگر می‌کند و بازارها به آن واکنش نشان می‌دهند او دارد وسط جنگ هم با حرف‌هایش معامله می‌کند چون یک دیوانه تاجر مسلک است و دنیا نباید به حرف او اعتماد کند.

وی درباره ارزیابی اش از جنگ گفت: ما موفق و پیروز هستیم علیرغم اینکه ما در عده و عده با آنها قابل مقایسه نیستیم اما به دلیل اینکه از دکترین جنگ‌های نامتقارن استفاده می‌کنیم توانسته‌ایم ضربات مهلکی را به آنها وارد کنیم و ما به اهداف‌مان بیشتر نزدیک هستیم تا آنها.

