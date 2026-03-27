فیروزان در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
سازمانهای بینالمللی به ابزار هژمونی قدرتها تبدیل شدهاند/ برای قدرتها، انسانها فقط عدد هستند
داماد امام موسی صدر با اشاره به ناکارآمدی سازمانهای بینالمللی گفت: برای قدرتها انسانها عدد هستند و عملکردشان نشان داده است که نگاهشان به انسان، نگاه انسانی نیست بلکه نگاه بسیار ابزاری است.
مهدی فیروزان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارنظر غیرمسئولانه اخیر مدیرکل آژانس علیه برنامه هستهای ایران و ناکارآمدی سازمانهای بین المللی در میانه جنگ تحمیلی، عنوان کرد: پس از جنگ جهانی دوم سازمانهای بین المللی برای ایجاد توازن و جلوگیری از سوءاستفاده قدرتهای بزرگ تشکیل شدند، طی سالهای اخیر همه این سازمانها به غیر از یونیسف و یونسکو، از سازمان عفو بینالملل، سازمان ملل و حقوق بشر تا حد زیادی از ماهیت اصلی خود دور شدهاند و به ابزار هژمونی برای برخی قدرتهای بزرگ تبدیل شدهاند.
خواهرزاده و داماد امام موسی صدر ادامه داد: این تبعیض و نابرابری تقریبا موضوعی است که در همه جای دنیا از زبان مردم شنیده میشود. حالا ممکن است دولتمردان این موضوع را به زبان نیاورند اما من وقتی در ایتالیا بودم هم مردم همین حرف را میزدند، در آلمان هم همینطور. همچنین در دیدار با وزیر خارجه پیشین ایتالیا او هم تایید میکرد که استقلال سازمانهای بین المللی آهسته آهسته در این دو الی سه سال گذشته روز به روز کمتر شده و تا به امروز رسیده است.
فیرزوان در پاسخ به این سوال که آیا نهاد بینالمللی مثل آژانس در قبال همه کشورها رویکردی یکسان دارد یا این اظهارات نشانهای از استانداردهای دوگانه است، گفت: وقتی این سازمانها تبدیل به ابزاری برای هژمونی قدرتهای بزرگ شدهاند، طبیعی است که به خواسته انها پیش میروند.
وی ادامه داد: در حال حاضر چیزی به نام سیستم آمریکا داریم که احساس میکند سیطره و هیمنهاش نیاز به سازمانهای بین المللی داشته است در حالیکه سهم خودش را به این سازمانها نمیپردازد اما دارد از همه آنها سوءاستفاده میکند.
فیروزان در پاسخ به این سوال که با توجه به پیامدهای جدی انسانی، طرح چنین گزارههایی میتواند نادیده گرفتن حقوق غیرنظامیان تلقی شود، گفت: برای قدرتهایی که بیان کردم انسانها عدد هستند و عملکردشان نشان داده است که نگاهشان به انسان، نگاه انسانی نیست بلکه نگاه بسیار ابزاری است.
وی با بیان اینکه شخصا بسیار بعید میدانم کسی در این شرایط دست به استفاده از بمب اتم بزند، گفت: چه آقای گروسی توصیه کند و چه توصیه نکند و چه آمریکا و یا اسرائیل عزم این کار را بکنند، بسیار دور از واقعیت میبینیم که کسی دست به استفاده از سلاح هستهای ببرد اما به عنوان یک دیپلمات و رئیس آژانس ایشان حق ندارد چنین توصیه یا به اصطلاح راه حل علمی نشان دهد و این بسیار خلاف پروتکلهایی است که تا امروز تصویب شده است.
فیروزان گفت: سلاح کشتار جمعی برای نظامیان نیست و برای مردم عادی است و زمانی که ماهیتا به سلاحهای کشتار جمعی پرداخته شد در تعریف آن آوردهاند که سلاح کشتار جمعی چیزی است که در استفاد از آن مردم عادی از مردم نظامی تشخیص داده نمیشوند.