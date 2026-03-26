میرزایی:
عمر برخی اماکن تاریخی تخریب شده در جنگ بیشتر از تاریخ تأسیس آمریکا و اسرائیل است
رئیس کمیته فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، با نادیده گرفتن آشکار قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی، اقدام به تخریب زیرساختها و اماکن تاریخی کرده است؛ تصریح کرد: این اقدامات نهتنها نقض فاحش حقوق بینالملل، بلکه یغماگری از میراث مشترک بشری است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام محمد میرزائی، با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی آثار تاریخی کشور، گفت: میراث فرهنگی حافظهٔ جمعی و هویت تاریخی ملتهاست و هرگونه تعرض به آن غیرقابلقبول و مغایر با اصول انسانی و فرهنگی است.
میرزایی افزود: متأسفانه طرف متخاصم، یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، با نادیده گرفتن آشکار قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی، از جمله معاهدات ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط جنگی، اقدام به تخریب زیرساختها و اماکن تاریخی کرده است. این اقدامات نهتنها نقض فاحش حقوق بینالملل، بلکه یغماگری از میراث مشترک بشری است.
رئیس کمیته میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر وظیفهٔ همگانی در حفاظت از بناهای تاریخی، تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی به اماکن و زیرساختهای فرهنگی این مرز و بوم تجاوز میکنند، در حالی که عمر برخی از این اماکن بیش از عمر و تاریخ تأسیس خود آن کشورهاست. اگر آنها از سر استیصال به گذشته و تاریخ این مملکت حمله میکنند، سپاه و ارتش ما به آینده و موجودیت آنها پاسخ خواهد داد.
میرزایی با محکوم کردن این تعرضات، از ارزیابی دقیق خسارات و تدوین برنامهای منسجم برای مرمت و بازسازی آثار آسیبدیده خبر داد و گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و حضور کارشناسان مجرب، تضمینکنندهٔ اصالت اقدامات احیایی خواهد بود.
وی در پایان با تأکید بر لزوم کاهش آسیبپذیری آثار تاریخی توسط دستگاههای مسئول، خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی امانتی است که باید سالم به دست آیندگان برسد و صیانت از آن، نیازمند تعهد جمعی و پایبندی به قوانین بینالمللی است. ما بر استمرار تلاشها تا احیای کامل آثار تأکید داریم.