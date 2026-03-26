عمر برخی اماکن تاریخی تخریب شده در جنگ بیشتر از تاریخ تأسیس آمریکا و اسرائیل است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محمد میرزائی، با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی آثار تاریخی کشور، گفت: میراث فرهنگی حافظهٔ جمعی و هویت تاریخی ملت‌هاست و هرگونه تعرض به آن غیرقابل‌قبول و مغایر با اصول انسانی و فرهنگی است.

میرزایی افزود: متأسفانه طرف متخاصم، یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، با نادیده گرفتن آشکار قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله معاهدات ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط جنگی، اقدام به تخریب زیرساخت‌ها و اماکن تاریخی کرده است. این اقدامات نه‌تنها نقض فاحش حقوق بین‌الملل، بلکه یغماگری از میراث مشترک بشری است.

رئیس کمیته میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر وظیفهٔ همگانی در حفاظت از بناهای تاریخی، تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی به اماکن و زیرساخت‌های فرهنگی این مرز و بوم تجاوز می‌کنند، در حالی که عمر برخی از این اماکن بیش از عمر و تاریخ تأسیس خود آن کشورهاست. اگر آنها از سر استیصال به گذشته و تاریخ این مملکت حمله می‌کنند، سپاه و ارتش ما به آینده و موجودیت آنها پاسخ خواهد داد.

میرزایی با محکوم کردن این تعرضات، از ارزیابی دقیق خسارات و تدوین برنامه‌ای منسجم برای مرمت و بازسازی آثار آسیب‌دیده خبر داد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و حضور کارشناسان مجرب، تضمین‌کنندهٔ اصالت اقدامات احیایی خواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم کاهش آسیب‌پذیری آثار تاریخی توسط دستگاه‌های مسئول، خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی امانتی است که باید سالم به دست آیندگان برسد و صیانت از آن، نیازمند تعهد جمعی و پایبندی به قوانین بین‌المللی است. ما بر استمرار تلاش‌ها تا احیای کامل آثار تأکید داریم.

