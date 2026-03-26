دشمن با حماقت حمله به ایران نسلی را وارد میدان کرد که ضامن بقای ‌ جمهوری اسلامی⁩ ایران است

به گزارش ایلنا، مجتبی امانی سفیر سابق ایران در بیروت، در ایکس نوشت:

آنچه در حال رویش از آتش این جنگ است؛ تاریخ را به لرزه در خواهد آورد. در بهمن ۱۳۵۷، نسلی شکل گرفت که پایه‌های یک تمدن اسلامی ایرانی را استوار و نزدیک به نیم قرن از آن حفاظت کرد. دشمن آمریکایی صهیونیستی با حماقت حمله به ایران، نسلی را وارد میدان کرد که ضامن بقای ‌ جمهوری اسلامی⁩ ایران و اقتدار خیره‌کننده آن در صد سال آینده خواهد شد.

از نکات مهم این رنسانس دوم، باور محیط اجتماعی ایران، منطقه و جهان به این دگرگونی عمیق است. به برکت وسائل ارتباطی جدید، این تحول در چشم و فکر و عقل همگان نشسته است و درک پذیری بالایی یافته است.

برای این تحول عمیق، قربانیان زیادی از نسل پاک این روزگار لازم بود که امام خامنه‌ای شهید و سید حسن نصرالله شهید و صدها شهید والامقام دیگر، این مسیر را با خون خود هموار کردند.

تحولات این روزها را باید بسیار جدی گرفت و مسئولیت‌پذیر بود تا بتوانیم ظهور آن منجی عدل و قسط جهانی، مهدی موعود علیه السلام را با تلاش و جهاد و پاک شدن جهان از ظلم و ستم، جشن بگیریم.

