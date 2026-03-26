به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

در تماسی که با رئیس کل گمرک داشتم، وضعیت ترخیص کالا، تامین اقلام اساسی و جریان واردات و صادرات کالا را بررسی کردیم.

گزارش‌ها نشان می‌دهد گمرکات کشور به صورت شبانه روزی فعال‌اند و روند ترخیص کالا در حال انجام است.

جهت اطمینان مردم عرض می‌کنم که روند تأمین اقلام اساسی با برنامه ریزی‌های انجام شده ادامه دارد و از این بابت جای نگرانی وجود ندارد. انشالله

روایت خدمت

