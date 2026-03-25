نامه‌ ایران به سازمان بهداشت جهانی درباره تاثیر زیست محیطی حمله به تاسیسات هسته ای و نفتی

به گزارش ایلنا، علی بحرینی سفیر ایران در سازمان ملل در ژنو در نامه ای خطاب به «تدروس آدهانوم گبریسوس»، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی با اشاره با حملات بی‌ملاحظه و مداوم به بخش بهداشت و درمان ایران که توسط رژیم‌های ایالات متحده و اسرائیل انجام شده است اظهار کرد: تاکنون ۲۱ نفر از کارکنان بهداشتی شهید شده‌اند، ۷ بیمارستان دیگر عملیاتی نیستند، ۴۹ مرکز پزشکی آسیب دیده‌اند و ۸۱۰۰۰ واحد مسکونی غیرنظامی تخریب شده‌اند.

بحرینی به ویژه خطر بالای چنین حملاتی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و همچنین حملات عمدی به تأسیسات ذخیره‌سازی نفت تهران را که هر دو تأثیر قابل توجه و بلندمدتی بر سلامت مردم و محیط زیست دارند، برجسته کرد.

سفیر ایران در این نامه تاکید کرد که این اقدامات تجاوزکارانه نقض آشکار قوانین بین‌المللی و بشردوستانه است.

 

