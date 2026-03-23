گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه
وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه روسیه، در خصوص آخرین تحولات منطقه و پیامدهای امنیتی ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، در خصوص آخرین تحولات منطقه و پیامدهای امنیتی ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگوی تلفنی بار دیگر بر عزم ایران برای تداوم دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود تاکید کرد و افزود: تهدید به حمله به زیرساختهای انرژی ایران، مصداق بارز جنایت جنگی و نسلکشی است و در صورت عملی شدن چنین تهدیدی، پاسخ ایران سریع و قاطع خواهد بود.
عراقچی با اشاره به پیامدهای جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر ایمنی و امنیت دریانوردی در تنگه هرمز، و اتهامزنیهای ناصواب به ایران در این خصوص، تصریح کرد: ناامنی در تنگه هرمز نتیجه مستقیم حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و جامعه جهانی باید این دو رژیم را بهخاطر قانونشکنی و جنایات ارتکابی مواخذه و پاسخگو کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز تاسف شدید از رویکرد برخی کشورها از جمله بحرین در تبعیت از سیاست آمریکا در ابزارسازی از شورای امنیت برای اعمال فشار علیه ایران، گفت: قطعنامه مورخ ۲۰ اسفند/۱۱ مارس شورای امنیت در رابطه با وضعیت منطقه، وارونهسازی آشکار واقعیتها بود چراکه به جای پاسخگو کردن متجاوزان، ایران را مورد سرزنش قرار داد.
عراقچی با محکوم کردن اقدام آمریکا و برخی از متحدینش برای طرح قطعنامهای مشابه در شورای امنیت، تصریح کرد: انتظار میرود کشورهای عضو شورای امنیت، بهویژه روسیه و چین، و دیگر کشورهایی که برای اصول منشور ملل متحد و حقوق بینالملل ارزش قائل هستند، اجازه ندهند آمریکا همزمان با جنایات ارتکابی علیه ایران، از شورای امنیت برای پیچیدهتر کردن وضعیت سوء استفاده کند.
وزیر امور خارجه روسیه در این گفتگوی تلفنی بار دیگر حمله غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و با اشاره به روابط خوب دو کشور تاکید کرد: روسیه همواره تلاش میکند در مجامع بینالمللی برای صیانت از حقوق بینالملل و جلوگیری از اضمحلال حاکمیت قانون در روابط بینالملل اقدام نماید.