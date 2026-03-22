به گزارش ایلنا، قاسم ژومارت توکایف در پیامی به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با تبریک عید سعید فطر و فرارسیدن نوروز به دولت و ملت ایران، ابراز امیدواری کرد که این روزهای مبارک که نماد نیکی، انسان‌دوستی و ارزش‌های والای معنوی است، صلح در جهان اسلام برقرار شده و همبستگی ملت‌های برادر بیش از پیش استحکام یابد.

رئیس‌جمهور قزاقستان با بیان اینکه امروزه تشدید سریع اوضاع در پیرامون کشور شما موجب نگرانی جدی شده و در نتیجه این وضعیت، ایران و دیگر کشورهای مسلمان برادر با آزمونی دشوار روبه‌رو هستند و تأسیسات مهمی که پشتوانه زندگی مسالمت‌آمیز مردم بی‌گناه بوده‌اند، آسیب دیده‌اند تصریح کرد: اطمینان دارم ایران این دوره دشوار را با بردباری، خردمندی، وحدت و همبستگی پشت سر خواهد گذاشت. بر این باورم که جلوگیری از تشدید تنش و حل‌وفصل وضعیت موجود از راه‌های دیپلماتیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قزاقستان از چنین ابتکاراتی حمایت کرده و آمادگی خود را برای مشارکت در آن اعلام می‌دارد.

قاسم ژومارت توکایف با ابراز علاقمندی کشورش به توسعه روابط سنتی دوستانه و مبتنی بر درک متقابل میان دو کشور در آینده و در جهت منافع دو ملت افزود: باشد که برکت معنوی عید فطر و طراوت نوروز، موفقیت شایسته‌ای برای شما در مسئولیت‌های خطیر دولتی‌تان به همراه داشته باشد و برای ایران صلح، ثبات و رفاه به ارمغان آورد.

