به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در گفتگویی، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» از سوی رهبر معظم انقلاب، این اقدام را هوشمندانه و هموارکننده مسیر بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های کشور دانست.

وی با بیان اینکه سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده، اما اقدامات انجام‌شده در ادوار مختلف کافی نبوده است، به رویکرد دولت چهاردهم در اجرای این سیاست‌ها اشاره کرد و گفت: کوچک‌سازی دولت با تاکید رئیس‌جمهور در چند وزارتخانه انجام شده و با وجود مقاومت‌ها، این روند ادامه خواهد یافت.

استاندار تهران همچنین اصلاحات ارزی در دی‌ماه را از تصمیمات مؤثر دولت دانست که امروز به وفور کالاهای اساسی در کشور انجامیده و افزود: در بخش انرژی نیز طی یک سال گذشته بیش از هفت هزار مگاوات به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی کشور افزوده شده است.

معتمدیان با تأکید بر دو رکن «درون‌زایی» و «برون‌زایی» در اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی و اصلاح قوانین مرتبط را ضروری خواند و توسعه صادرات و ارزآوری را برای رشد پایدار اقتصادی حیاتی توصیف کرد.

استاندار تهران با اشاره به اینکه توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از بندهای مهم اقتصاد مقاومتی است، گفت: با حمایت‌های مقام معظم رهبری، امروز رشد قابل توجهی در این حوزه در سطح کشور حاصل شده و بیش از ۵۲ درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در استان تهران مستقر هستند.

معتمدیان با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر اقتصادی استان تهران، این استان را به دلیل وجود واحدهای بزرگ تولیدی، شهرک‌های صنعتی، گردش مالی عظیم و سهم قابل توجه در سپرده‌های بانکی و درآمدهای مالیاتی کشور، یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد ایران دانست و از تشکیل ستاد ویژه در استانداری با مشارکت بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف برای تحقق شعار سال خبر داد.

وی با اشاره به چارچوب تعیین‌شده از سوی رهبر شهید در اقتصاد مقاومتی، شناسایی و اصلاح قوانین ناقض و مانع تولید را اولین گام برشمرد و بر همکاری جدی دولت و مجلس در این زمینه تأکید کرد. استاندار تهران همچنین با اشاره به تأکید رهبری بر واگذاری اقتصاد به مردم، تصریح کرد: رویکرد دولت چهاردهم بر این است که مردم وارد میدان شوند و دولت نقش نظارتی، ریل‌گذاری و تسهیل‌گری را ایفا کند.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود، از آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی استان در ایام نوروز خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تهران شاهراه ارتباطی کشور است، ستاد تسهیل سفر تمهیدات لازم را اندیشیده و بیش از هزار اکیپ عملیاتی در حوزه‌های آب، برق، گاز و مخابرات به صورت شبانه‌روز آماده ارائه خدمات هستند. وی همچنین با اشاره به شرایط جنگی کشور، از مردم خواست در مصرف بنزین، آب، برق و گاز صرفه‌جویی کنند.

استاندار تهران در پایان با اشاره به تشکیل ستاد نوسازی و بازسازی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور در پی جنگ ۱۲ روزه، تقسیم کار برای رسیدگی به خسارت‌ها را تشریح کرد: بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری شهر تهران بر عهده شهرداری، در ۱۵ شهرستان دیگر بر عهده بنیاد مسکن و رسیدگی به خسارت خودروها و موتورسیکلت‌ها از طریق فرمانداری‌ها و ستاد بحران استانداری انجام خواهد شد.

