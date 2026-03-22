به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان

تو همچو باد بهاری گره‌گشا می‌باش»

نوروز امسال برای ملت دلیر ایران، تنها آغاز بهار نیست؛ بلکه تقارنی معنادار میان طراوت طبیعت و طهارت جان است. همزمانی نوروز با عید سعید فطر، پس از یک ماه خودسازی در ماه مبارک رمضان، به این آغاز عطر و بویی دل‌انگیز و متفاوت بخشیده است. این تقارن مبارک را گرامی می‌دارم و ضمن تبریک به ملت بزرگ ایران، توفیق و بهروزی آنها را از درگاه حضرت باری‌تعالی مسئلت دارم.

بهار، آن‌گاه از راه می‌رسد که درخت، زمستان را تاب آورده باشد؛ و ایران، این سرو کهن و تماشایی، زمستانی دیگر را -اگرچه با داغ و درد- اما با افتخار و قامتی استوار پشت سر گذاشته و اکنون، به فضل الهی، در آستانه رویشی دوباره ایستاده است.

سال گذشته، در میانه مسیر گفت‌وگو و تدبیر، دو بار هدف حمله‌ ناجوانمردانه جنایتکاران ایران‌ستیز قرار گرفتیم؛ حمله‌هایی که نه‌فقط قواعد سیاست، بلکه حرمت انسانیت را خدشه‌دار کرد و به موجب آن رهبر شهید، فرماندهان رشید، مقامات سیاسی، مدیران خدوم و مردمی بی‌پناه، آماج کینه شده و به خون نشستند. این زخم هنوز تازه است و آزمون ایستادگی همچنان ادامه دارد. با این‌همه، روایت ایران، روایت زخم نیست؛ روایت ایستادن است.

این ایستادگی، از دل همان روحی برآمد که در تار و پود جامعه ایرانی جاری است: روح همبستگی، صبوری و امید. در این روزهای دشوار، ملت رشید ایران اسلامی به هم نزدیک‌تر شد؛ به یکدیگر تکیه داد؛ و در سایه تهدید، روشن‌تر از همیشه به آینده نگریست. همین سرمایه اجتماعی بود که «جنبش مقاومت ملی ایرانیان» را رقم زد و تصویری درخشان از عظمت و غیرت این ملت را پیش چشم جهانیان نشاند.

در امتداد همین ایستادگی ملی، فرزندان غیور ایران در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، با شجاعت و اقتدار، سینه سپر کردند و از کیان این سرزمین دفاعی عزتمندانه رقم زدند؛ دفاعی برخاسته از ایمان، غیرت و عشق به میهن. همزمان، ما نیز در دولت کوشیدیم در متن میدان باشیم تا چراغ خدمت را روشن نگه داریم؛ آرامش عمومی را پاس بداریم؛ و حق ایران را با زبان عقل و اقتدار در هر عرصه پیگیری کنیم. بی‌نقص نبودیم، اما در این میدان، کم‌کاری هم نکردیم.

ملت بزرگ ایران؛ از دل این تجربه مشترک، یک پیام روشن برمی‌آید: ایران را نمی‌توان با ضربه و زبان زور از حرکت بازداشت. این سرزمین، بارها از دل دشواری‌ها، بهار ساخته است؛ و امروز نیز، با تکیه بر سرمایه اجتماعی، عقلانیت و انسجام ملی، مسیر خود را به سوی آینده‌ای روشن‌تر خواهد گشود.

اکنون، در آستانه سال نو و در امتداد عید بندگی، سر بر آستان خداوند می‌ساییم؛ یاد شهیدان این روزهای تلخ و دفاع مقدس ۱۲ روزه را گرامی می‌داریم؛ و دست خانواده‌های داغدار را به حرمت این سرزمین می‌فشاریم.

از همه آنان که در این روزها، بی‌وقفه در خط خدمت ایستاده‌اند-از دلاورمردان نیروهای مسلح که سپر امنیت این ملت‌اند، تا کادر درمان، نیروهای امنیتی، کارگران و تولیدکنندگان، مدیران، شهرداری‌ها و سایر خدمتگزاران- صمیمانه سپاسگزارم. ایران، بر شانه‌های همین وفاداری‌ها ایستاده است.

به یاری خداوند و به پشتوانه این ملت، سال پیش‌رو می‌تواند سال تثبیت اقتدار ملی، تعمیق همدلی و گشایش در مسیر پیشرفت ایران باشد. این را به گوش زمانه بسپارید: ایران، همیشه از آزمون‌ها عبور می‌کند و هر بار، استوارتر برمی‌خیزد و به پیش می‌رود، این قاعده، هیچ استثنائی ندارد.

«بگویید این جمله در گوش باد

چو ایران نباشد تن من مباد...»

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری

