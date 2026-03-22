به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی در گفت‌و‌گو با شبکه انگلیسی اسکای‌نیوز، همچنین بیان داشت: این متجاوزان هستند که حمله را آغاز کرده‌اند و خود، باید آن را متوقف کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ما با ترکیبی از اقدامات و حمله‌های تروریستی روبرو هستیم و این وضعی بی‌سابقه است که باید متوقف شود.

آقای بقایی با بیان اینکه متجاوزان آمریکایی ـ صهیونیستی، افراد بسیاری را در سراسر ایران به شهادت رسانده‌اند، به قتل عام ۱۷۰ دانش‌آموز مینابی و حمله به مدرسه‌ها و بیمارستان‌ها اشاره کرد و از سازمان ملل و نهادد‌های حقوق بشری خواست که ضمن محکوم کردن این جنایت‌ها، محاکمه نخست‌‎وزیر رژیم صهیونیستی را به جرم جنایت ضد بشری، آغاز کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ورود آمریکا به جنگ زمینی، تأکید کرد: مقام‌های آمریکا به تاریخ مبارزه‌ مردم ایران با متجاوزان، توجه کنند؛ ما برای هر گزینه‌ای آماده‌ایم.