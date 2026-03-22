بقایی:
انتظار خویشتنداری از ایران بیمعنا است
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: انتظار خویشتنداری از کشوری که به آن حمله شده، بیمعنا است.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی در گفتوگو با شبکه انگلیسی اسکاینیوز، همچنین بیان داشت: این متجاوزان هستند که حمله را آغاز کردهاند و خود، باید آن را متوقف کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ما با ترکیبی از اقدامات و حملههای تروریستی روبرو هستیم و این وضعی بیسابقه است که باید متوقف شود.
آقای بقایی با بیان اینکه متجاوزان آمریکایی ـ صهیونیستی، افراد بسیاری را در سراسر ایران به شهادت رساندهاند، به قتل عام ۱۷۰ دانشآموز مینابی و حمله به مدرسهها و بیمارستانها اشاره کرد و از سازمان ملل و نهاددهای حقوق بشری خواست که ضمن محکوم کردن این جنایتها، محاکمه نخستوزیر رژیم صهیونیستی را به جرم جنایت ضد بشری، آغاز کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ورود آمریکا به جنگ زمینی، تأکید کرد: مقامهای آمریکا به تاریخ مبارزه مردم ایران با متجاوزان، توجه کنند؛ ما برای هر گزینهای آمادهایم.