متن این پیام به شرح زیر است؛

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت سرباز شجاع، متخصص و بسیجی جان برکف سپاه اسلام، سردار علی‌محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط باند جنایتکار آمریکایی-صهیونی بار دیگر نقاب از چهره این دشمن پلید برداشت و نشان داد دشمن قصد خاموش کردن صدای رسای حقیقت را دارد، حال آنکه صدای حقیقت خاموش شدنی نیست.

توفیق یار بود و افتخار همکاری با این شهید سرافراز را در شهرداری تهران داشتم، مردی که سال‌ها در سنگر جنگ نرم و جهاد فرهنگی عمر گهربار خویش را سپری کرد و با مسئولیت‌پذیری مخلصانه و دوراندیشی عمیق، نقشی مؤثر در دفاع از انقلاب، جهاد تبیین و روشنگری در جبهه مقاومت ایفا کرد و سرانجام، سربازی برای حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، رهبر شهید انقلاب و ملت شریف ایران با درجه رفیع شهادت مامورت خود را به پایان برد.

اینجانب ضمن تبریک و تسلیت این شهادت مظلومانه به خانواده محترم، همرزمان این شهید سعید و ملت شهیدپرور و سرافراز ایران اسلامی از درگاه خداوند متعال برای ایشان هم‌نشینی با سالار شهیدان و برای بازماندگان، صبر و اجر زینبی مسئلت می‌نمایم.

به امید پیروزی نهایی جبهه مقاومت در مقابل استکبار.

محمد باقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی.