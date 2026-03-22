عراقچی بدر البوسعیدی با یکدیگر گفت‌وگو کردند

عراقچی بدر البوسعیدی با یکدیگر گفت‌وگو کردند
وزیر خارجه کشورمان به صورت تلفنی با وزیر خارجه عمان گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی تماس تلفنی با سید بدر‌البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس ضمن تبریک عید سعید فطر دیدگاه های کشورمان را در خصوص آخرین تحولات منطقه و تجاوز ظالمانه آمریکایی- صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران تشریح نمود.

سید بدر البوسعیدی نیز متقابلا ضمن تبریک عید فطر همچنین فرا رسیدن سال جدید و نوروز را به وزیر امور خارجه و مردم کشورمان تبریک گفت.

دو وزیر خارجه در پایان بر استمرار رایزنی ها بین طرفین تاکید کردند.

 

