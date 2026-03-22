سخنگوی وزارت دفاع:
تا تسلیم کامل دشمن رزم بیوقفه را با شدت و قوت ادامه میدهیم
به گزارش ایلنا، سردار رضا طلایینیک سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتوگویی تلویزیونی، با اشاره به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: راهبرد الهامبخش و تعیینکننده مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۵ با محور تعالی زندگی همگام با دفاع ملی تبیین شده و ایشان نام سال جدید را «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» تعیین کردند که بیانگر پیوند عمیق این سه حوزه است. مفهوم این نامگذاری آن است که اقتصاد، دفاع و امنیت در یکپارچگی کامل، چه در حوزه نظری و چه در عرصه عملی، مکمل یکدیگر هستند و آنچه در میدان مشاهده میشود، حرکت همزمان ملت ایران در مسیر ارتقای زندگی و ایفای نقش در دفاع ملی و جهاد در برابر دشمن است.
وی گفت: این همافزایی میان زندگی و دفاع، محصول تبعیت از پیام مقام معظم رهبری است و میتواند با توجه به ایستادگی و فداکاری ملت در سال ۱۴۰۴، سال ۱۴۰۵ را به سال پیروزی، موفقیت و بهروزی برای ملت ایران تبدیل کند. بر اساس این راهبرد، از یک سو حاکمیت، نهادها و مشارکت مردمی باید در جهت تداوم و ارتقای زندگی فعال باشند و از سوی دیگر، دفاع ملی و حماسهآفرینی ملت و رزمندگان باید استمرار یابد؛ چرا که این دو حوزه لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
سخنگوی وزارت دفاع تأکید کرد: دستیابی به زندگی متعالی بدون امنیت و دفاع ممکن نیست و در مقابل، بازسازی و تقویت قدرت بازدارندگی نیز نیازمند تداوم جریان زندگی در کشور است. به همین دلیل، در ایران همزمان شاهد جریان زندگی و سرزندگی اجتماعی و نیز تداوم حماسه و دفاع ملی هستیم.
سردار طلایی نیک تصریح کرد: نیروهای مسلح و وزارت دفاع با توجه به مطالبات مردمی، تأکیدات فرماندهی و انتظار خانوادههای شهدا، تا توقف کامل و تسلیم دشمن، مسیر رزم بیوقفه را با قدرت ادامه خواهند داد و شواهد میدانی نیز این واقعیت را تأیید میکند.
وی در ادامه به تبیین روند و آینده جنگ رمضان پرداخت و اظهار کرد: این موضوع باید از ۳ منظر حقانیت دفاعی، قدرت نظامی و سرنوشت جنگ مورد بررسی قرار گیرد. از منظر حقانیت، بدون تردید آغازگر جنگ، رژیم صهیونیستی و آمریکا بودهاند و این جنگ، یک جنگ تحمیلی علیه ملت ایران است؛ این دو بازیگر با نقض موازین، قواعد و اخلاق جنگ، مرتکب جنایات متعددی شدهاند و امروز افکار عمومی جهان به خوبی نسبت به ماهیت این جنگ آگاه شده و موج مخالفت با سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در سطح جهانی در حال گسترش است.
سخنگوی وزارت دفاع افزود: بر اساس موازین حقوقی از جمله اصل ۵۱ منشور ملل متحد و همچنین مبانی دینی، ملی و انسانی، جمهوری اسلامی ایران از حق مشروع دفاع برخوردار است و در جبهه حق و انسانیت قرار دارد.
سردار طلایی نیک در ادامه به ارکان قدرت دفاعی اشاره کرد و گفت: نخستین رکن، مردمی بودن جبهه ایران است؛ بهگونهای که ملت ایران بهصورت یکپارچه در کنار رزمندگان حضور دارند و اراده تداوم نبرد تا تسلیم دشمن را مطالبه میکنند، در حالی که جبهه مقابل از چنین پشتوانهای برخوردار نیست. دومین رکن، انسجام فرماندهی و یکپارچگی نیروهای مسلح است که با وجود شهادت برخی فرماندهان عالیرتبه، نهتنها تضعیف نشده بلکه با قدرت بیشتری تداوم یافته و مدیریت میدان بهصورت مؤثر در اختیار نیروهای ایرانی قرار دارد، در حالی که دشمن با تغییر مکرر اهداف و توسل به اقدامات تروریستی، نشانههایی از سردرگمی و بنبست راهبردی را بروز داده است.
وی ادامهداد: سومین رکن، توان تسلیحاتی و تجهیزاتی است؛ بهطوری که قدرت موشکی و پهپادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز بهصورت عینی در میدان نبرد نمایان شده و تمامی سرزمینهای تحت اشغال رژیم صهیونیستی در برد این توانمندیها قرار دارد.
سخنگوی وزارت دفاع عنوان کرد: با وجود ادعاهای دشمن مبنی بر تضعیف توان نظامی ایران، تداوم عملیاتهای گسترده و انجام دهها موج عملیاتی توسط سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که توان تسلیحاتی کشور نهتنها کاهش نیافته بلکه با اتکا به ذخایر راهبردی و تولیدات داخلی، با قدرت ادامه دارد.
سردار طلایی نیک با بیان اینکه «فروپاشی تدریجی سامانههای پدافندی دشمن در هفتههای اخیر موجب شده است که نیروهای مسلح ایران با دقت و اثرگذاری بیشتری اهداف مورد نظر را در حوزههای موشکی، پهپادی و کروز مورد اصابت قرار دهند»، تاکید کرد: این توانمندی حاصل بیش از دو دهه سرمایهگذاری راهبردی در حوزه تولید تسلیحات، بهویژه در بخش موشکی و پهپادی است که با مشارکت وزارت دفاع، سپاه پاسداران و همچنین ظرفیتهای بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان توسعه یافته و امروز بهصورت عملیاتی در میدان نبرد به کار گرفته میشود. استمرار این روند و همافزایی میان مردم، حاکمیت و نیروهای مسلح، نویدبخش تحقق اهداف راهبردی و پیروزی نهایی در این نبرد خواهد بود.
وی همچنین به توسعه توان تسلیحاتی کشور اشاره و اظهار کرد: در سالهای اخیر، تنوع و تیراژ تولیدات دفاعی در وزارت دفاع افزایش یافته و بخش خصوصی نیز در این مسیر مشارکت مؤثری داشته است. همچنین ارتش جمهوری اسلامی ایران با تولید پهپادهایی از جمله «آرش» در چارچوب برنامههای کلان نیروهای مسلح و با حمایت فرمانده کل قوا، دولت و مجلس، نقش مهمی در تقویت بنیه دفاعی ایفا کرده است.
سخنگوی وزارت دفاع گفت: آنچه امروز در میدان مشاهده میشود، نشاندهنده برتری عملیاتی ایران است؛ بهگونهای که بارش موشکی سپاه، تحرک و قدرت پهپادی ارتش و نیز عملکرد یگانهای دریایی در بهکارگیری موشکهای کروز از سواحل، شناورها و حتی عمق سرزمینی، بیانگر افزایش دقت اصابت، شدت تخریب و تنوع عملیاتی نسبت به هفتههای ابتدایی جنگ است. این روند، نتیجه تدبیر و پیشبینیهای راهبردی از گذشته برای تداوم جنگ، اجرای عملیاتهای پیاپی و افزایش اثرگذاری حملات است، در حالی که توان پدافندی دشمن بهطور محسوسی کاهش یافته است.
سردار طلایی نیک ادامهداد: در حوزه دریایی، دشمن عملاً صحنه را ترک کرده و امروز در خلیج فارس و دریای عمان اثری از شناورهای آن مشاهده نمیشود و به عمق اقیانوسها عقبنشینی کرده است که این امر نشاندهنده فروپاشی کامل آن در این حوزه است.
وی تأکید کرد: در موضوع تنگه هرمز نیز تلاشهای روانی آمریکا برای پوشاندن ناتوانی در مداخله، از طریق فضاسازی رسانهای صورت گرفت اما در عمل، تسلط و توان برقراری امنیت در این گذرگاه راهبردی در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
سخنگوی وزارت دفاع افزود: جمهوری اسلامی ایران این قابلیت را دارد که هر منشأ تهدید علیه خود را، حتی فراتر از سرزمینهای تحت اشغال رژیم صهیونیستی، در هر نقطهای از منطقه مورد هدف قرار دهد و این نشاندهنده توان تلفیقی دفاعی و تهاجمی کشور است که روندی رو به رشد دارد.
سردار طلایی با اشاره به ارکان پشتیبان قدرت ملی، گفت: اراده حاکمیت، پشتیبانی ملی، نقشآفرینی دولت، مجلس و سایر ارکان نظام در کنار حضور مردم، موجب شده کشور همزمان با اداره امور داخلی، بدون بروز بحران، از رزمندگان در میدان نبرد پشتیبانی کند. همچنین باید از تلاش نیروهای انتظامی، بسیج و سربازان گمنام یاد کرد که با خنثیسازی اهداف دشمن برای ایجاد ناامنی داخلی، مانع از تحقق سناریوهای بحرانساز شدند. مجموعه این عوامل نشان میدهد قدرت دفاعی ایران در حال افزایش و برتری آن نسبت به دشمن در حال تثبیت است.
وی همچنین به سرنوشت جنگ اشاره و اظهار کرد: تعیینکننده اصلی در این حوزه، اراده طرفین است؛ در جمهوری اسلامی ایران، ارادهای یکپارچه در میان مردم، رزمندگان و حاکمیت برای ادامه دفاع تا تنبیه متجاوز، جبران خسارات و تضمین بازدارندگی در آینده شکل گرفته است. این اراده در میدان نیز با ایمان به ادامه عملیات و حضور مستمر مردم و رزمندگان تجلی یافته و عملیاتهای پیدرپی، عزم جدی برای دستیابی به پیروزی نهایی را نشان میدهد.
سخنگوی وزارت با بیان اینکه «از نظر پشتیبانی نیز، ذخایر راهبردی و زیرساختهای تولیدی که طی دو دهه گذشته ایجاد شده، امکان تداوم جنگ را برای ایران فراهم کرده، در حالی که شواهد حاکی از تضعیف پشتیبانی لجستیکی و تسلیحاتی دشمن در طول زمان است»، عنوان کرد: در بعد روانی و بینالمللی نیز، رژیم صهیونیستی و آمریکا با بحرانهای جدی مواجه شدهاند و علاوه بر فشارهای نظامی، با چالشهای اقتصادی و افکار عمومی در سطح جهانی روبهرو هستند؛ مجموع این عوامل نشان میدهد ایران در ادامه جنگ آمادهتر، مسلطتر و مصممتر است، در حالی که در جبهه مقابل نشانههای تردید، تزلزل و بنبست راهبردی بهوضوح قابل مشاهده است. با این شرایط، روند تحولات بهسمت پیروزی ملت ایران، رزمندگان و جبهه مقاومت پیش خواهد رفت.