هشدار مجدد ایران به دشمن آمریکایی - صهیونی

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا: زیرساخت بزنید، زیرساخت می‌زنیم

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا مجددا به دشمن آمریکایی - صهیونی هشدار داد: اگر به زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران تجاوز شود همه زیرساخت‌های متعلق به آمریکا و رژیم صهیونی در منطقه هدف قرار خواهند گرفت.

به گزارش ایلنا متن کامل هشدار سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بدین شرح است:

 

پیرو هشدارهای قبلی، چنانچه زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران از سوی دشمن مورد تجاوز قرار گیرد، کلیه ی زیرساخت‌های انرژی، فن آوری اطلاعات و آب شیرین کن متعلق به آمریکا و رژیم در منطقه، هدف قرار خواهند گرفت.

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
