هشدار مجدد ایران به دشمن آمریکایی - صهیونی
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا: زیرساخت بزنید، زیرساخت میزنیم
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا مجددا به دشمن آمریکایی - صهیونی هشدار داد: اگر به زیرساختهای سوخت و انرژی ایران تجاوز شود همه زیرساختهای متعلق به آمریکا و رژیم صهیونی در منطقه هدف قرار خواهند گرفت.
به گزارش ایلنا متن کامل هشدار سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا بدین شرح است:
پیرو هشدارهای قبلی، چنانچه زیرساختهای سوخت و انرژی ایران از سوی دشمن مورد تجاوز قرار گیرد، کلیه ی زیرساختهای انرژی، فن آوری اطلاعات و آب شیرین کن متعلق به آمریکا و رژیم در منطقه، هدف قرار خواهند گرفت.