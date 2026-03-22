حمله به فرودگاه بن گوریون با پهپاد پیشرفته آرش ۲
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: ارتش با پهپاد پیشرفته آرش ۲ بهطور موفقیتآمیز به فرودگاه بن گوریون رژیم صهیونی، حمله کرد.
به گزارش ایلنا، سرتیپ محمد اکرمینیا در گفتوگوی تلفنی، بیان داشت: عمده پهپادهایی که علیه فرودگاه بن گوریون استفاده کردیم، پهپادهای آرش ۲ بوده که نمونهای پیشرفته و انهدامیتر از پهپادهای کیان و آرش ۱ است، ۲ هزار کیلومتر برد دارد و در ادبیات ما به پهپادهای اسرائیلزن معروف است.
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: از آنجا که سطح مقطع راداری این پهپاد، بسیار کوچک است، بهراحتی میتواند از سامانههای راداری دشمن عبور کند و تشخیص آن برای دشمن، بسیار سخت است؛ همچنین، چون مداومت پروازیی بالایی دارد و قیمت آن در مقایسه با پهپادهای دیگر و موشکهای پدافندی که علیه آن شلیک میشوند، بسیار کم بوده، این پهپاد را مقرون به صرفه کرده است.
سرتیپ اکرمینیا با توجه به اینکه این پهپاد میتواند بهصورت نقطهزن به اهداف تعیینشده حمله کند، تصریح کرد: پهپاد آرش ۲ به علت ساده بودن آن، بسیار سریع تولید میشود و از همه مهمتر، سرعت بالای آمادهسازی و پرتاب آن است؛ به همین علت، هر زمانی که تصمیم بگیریم، بسیار راحت میتوانیم تا تعداد زیادی از این نوع پهپاد را بهراحتی شلیک کنیم.
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، درباره حمله به فرودگاه بن گوریون گفت: این فرودگاه از نظر نظامی، بزرگترین فرودگاه رژیم صهیونیستی بوده و به علت اینکه در همین جنگ، محل تجمع تانکرهای سوخترسان و مبداء حملههایی است که علیه کشور ما انجام میشود و در کنار این فرودگاه، صنایع نگهداری هواپیما بوده، آن را از نظر نظامی در سرزمینهای اشغالی، ممتاز کرده است.
سرتیپ اکرمینیا بیان داشت: به علت محدودیتهای دریایی و زمینی رژیم صهیونی، بیش از ۹۰ درصد تجارت این رژیم از خطوط هوایی است و چون عمده تجارت رژیم از فرودگاه بن گورین انجام میشود، شریان اصلی اقتصادی و موتور محرکه اقتصادی صهیونیستها محسوب میشود.