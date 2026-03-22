تشریح عملیات موج ۷۳ وعده صادق ۴

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سپاه، جنوب و شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین در موج «هفتاد و سه» عملیات وعده صادق ۴ با رمز «یا حیدر علیه‌السلام» و به پاس رشادت‌های شهدای پدافند، مورد هدف سخت و قاطع پرتابه های سامانه های موشکی و پهپادی هوافضای سپاه پاسداران قرار گرفت.

تأسیسات نظامی و مراکز امنیتی در «عراد»، «دیمونا»، «ایلات»، «بئرالسبع» و «کریات گت» در جنوب سرزمین‌های اشغالی فلسطین پس از فروپاشی سیستم پدافندی این ارتش غاصب صهیونیستی، و پایگاههای علی السالم ، منهاد ، الظَفره ارتش تروریست امریکا در منطقه توسط سامانه‌های موشکی فتاح و قدر و عماد و پهپادهای انهادمی ، مورد اصابت دقیق قرار گرفتند.

بنابر گزارش های میدانی بیش از ۲۰۰ کشته و زخمی در ساعات اولیه تهاجم گزارش شده است. مقامات امنیتی صهیونیستی فشار بر خبرنگاران و شاهدان عینی برای سانسور تخریب ها و گزارش تلفات را افزایش داده‌اند.

ضروری است از مجاهدتهای غرورآفرین نیروهای مجاهد حزب الله لبنان در دفاع از تمامیت ارضی لبنان و ایجاد یک جبهه نبرد سخت و پرفشار علیه بخش‌های شمالی و مرکزی سرزمین‌های اشغالی یاد و این پیروزی‌های را به ملت لبنان و مسلمانان منطقه تبریک عرض بنمائیم.

شرایط اسفناک و رها شده ساکنان اراضی اشغالی که در پی جنگ افروزی کابینه جنگی نتانیاهو دچار توسعه بحران شده اند، بویژه برای ساکنان مناطقی از رژیم صهیونیستی که زندگی و امنیت آنان با ساخت مراکز هسته ای و نظامی در نزدیکی مراکز مسکونی تحت الشعاع قرار گرفته، قابل مشاهده است.

معادلات جنگ به سرعت در حال تغییر است و کنترل دفاع از سرزمین‌های اشغالی فلسطین توسط ارتش صهیونیستی در حال فروپاشی است.