تبریک عراقچی به مناسبت اعیاد فطر و نوروز با روایت ایستادگی هزاران ساله ایرانیان

تبریک عراقچی به مناسبت اعیاد فطر و نوروز با روایت ایستادگی هزاران ساله ایرانیان
وزیر خارجه کشورمان در پیامی اعیاد فطر و نوروز را تبریک گفت.

 

به گزارش ایلنا، عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در پیامی در ایکس آورده است:  در حالی‌که مردم من در معرض تجاوزی بی‌محابا قرار دارند، فرارسیدن اعیاد سعید فطر و نوروز را به تمامی آنان که این ایام را جشن می گیرند، تبریک می‌گویم.

در ادامه این پیام آمده است:تمدن کهن ما، با پیشینه‌ای سه‌هزارساله، همواره در پاسداری از ایرانیان و این منطقه در برابر بیگانگان ایستاده است.

عراقچی در پایان گفته است: اکنون، ما در حال نگارش فصل جدیدی از این روایت هستیم.

