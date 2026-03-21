رئیس قوهقضاییه:
امیدواریم در سال جدید بتوانیم آنچنان که شایسته مردم ایران است به آنها خدمت کنیم
امیدوارم در سال جدید بتوانیم آنچنان که شایسته مردم ایران است به آنها خدمت کنیم.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه با حضور در نماز عید فطر تهران اظهار کرد: امیدواریم خداوند مزدی که مستحق جهادهای مردم در طول این شبها و روزها است، عنایت کند.
وی افزود: امیدوارم در سال جدید بتوانیم آنچنان که شایسته مردم ایران است به آنها خدمت کنیم.