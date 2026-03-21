سخنگوی شورای نگهبان:
سال جدید را با عزم تحقق شعار سال آغاز میکنیم
کد خبر : 1764157
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: سال جدید را با عزم تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» آغاز میکنیم.
به گزارش ایلنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در شبکه ایکس نوشت:
«در پرتو عنایات حضرت ولیعصر (عج) و هدایت رهبر معظم انقلاب، سال جدید را با عزم تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» آغاز میکنیم و یقین داریم که پیروزی سهم ملت سرافراز ایران و شکست سهم دشمنان آنان است.
تقارن زیبای بهار طبیعت و عید بندگی بر ملت ایران مبارک باد.»