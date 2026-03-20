عیادت مسئولان قضایی فارس از مجروحان حادثه تروریستی حمله هوایی به دادگستری لارستان

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، همزمان با لحظات تحویل سال نو و آغاز بهار طبیعت، مسئولان قضایی اعزامی از سوی رئیس کل دادگستری استان فارس با حضور در بیمارستان شهرستان لارستان، از همکاران قضایی و اداری و نیز مراجعان آسیب دیدگان در اقدام جنایتکارانه حمله هوایی دشمن به ساختمان دادگستری این شهرستان عیادت کردند.

در این دیدار محمد هادی طاهری معاون قضایی و دکتر صمد چوبینه معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری ضمن ابلاغ سلام و تبریکات ویژه سال نو از سوی رئیس کل دادگستری استان فارس در جریان روند درمانی مجروحان این واقعه قرار گرفتند.

معاونین قضایی در ادامه با حضور بر بالین مجروحان، از صبر و استقامت آنان و خانواده هایشان تقدیر کرده و تأکید کردند همکاران ما در دادگستری لارستان با مجاهدت در خط مقدم خدمت، مظلومانه مورد هجوم دشمن قرار گرفتند، اما این حادثه خللی در اراده قضایی استان برای احقاق حق و برقراری عدالت ایجاد نخواهد کرد.

همچنین عیادت کنندگان با اهدای شاخه‌های گل ضمن آرزوی سلامتی و شفای عاجل برای آسیب دیدگان، بر آمادگی کامل مجموعه قضایی فارس به منظور پیگیری وضعیت درمانی آسیب دیدگان تأکید کردند.

در حاشیه این بازدید، معاونین دادگستری با اشاره به روحیه بالای مجروحان، اظهار داشتند: این عزیزان با وجود جراحات وارده، همچنان پرچمدار خدمت به مردم و نماد استقامت در برابر توطئه‌های دشمنان نظام هستند.

مجروحان حاضر در بیمارستان نیز با قدردانی از این حضور صمیمانه و به موقع مسئولان قضایی، بر عزم خود برای بازگشت هرچه سریعتر به سنگر خدمت تأکید کردند.

این گزارش حاکی است که با دستور رئیس کل دادگستری فارس، کارگروه ویژه‌ای جهت پیگیری روند درمانی همکاران و مراجعان آسیب دیده و همچنین بازگشت سریع دادگستری شهرستان لارستان به مسیر ارائه خدمت قضایی تشکیل شده است.

