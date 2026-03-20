پیام تبریک عراقچی به مسلمانان جهان به مناسبت عید سعید فطر

به گزارش ایلنا متن پیام وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرا رسیدن عید سعید فطر جهان را به همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. این عید سعید برای همه مومنان، تجلی ایمان و غلبه بر نفس و هواهای نفسانی است. ملت سرافراز ایران در حالی به استقبال این عید بزرگ الهی می‌رود که بخش عمده ماه رمضان را در ایامی سپری کرد که سرزمین‌مان مورد تجاوز وحشیانه رژیم صهیونی و آمریکا قرار گرفت.

این جنایت با ترور ناجوانمردانه رهبر سیاسی و مرجع دینی ملت ایران، به همراه جمعی از شخصیت‌های برجسته سیاسی و نظامی کشور همراه بود. همزمان خبرِ بمبارانِ دبستانی دخترانه در شهرِ میناب، در رسانه های جهان منتشر شد که قلب همه آزادگان جهان را به درد آورد.

حمله به مراکز درمانی، خدماتی، زیرساخت‌ها، اماکن ورزشی و منازل مسکونی و زنان و کودکان همگی بیانگر الگویی سازمان‌یافته از تروریسم دولتی، ارتکاب جنایات جنگی، قانون‌گریزی و بی‌اعتنایی مطلق به اصول اولیه انسانی و موازین بین‌المللی است و آنچه تلخی این جنایت‌ها را بیشتر می‌کند آن است که مبدا بسیاری از این حملات با میزبانی کشورهای مسلمان همسایه صورت گرفت.

پرسش اساسی که در این مقطع حساس پیشِ روی سران و رهبران کشورهای مسلمان قرار دارد، آن است که موضع آنان در قبال این سلسله جنایات آشکار چیست؟ آیا در برابر این تجاوزات، راه همراهی با متجاوز را برمی‌گزینند؟ جنایت در حق برادران و خواهران مسلمان‌شان را با سکوت برگزار می‌کنند یا به آموزه‌های دین مقدس اسلام درباره وظایف مسلمان در قبال انسان‌ها و هم‌کیشان خود عمل می‌کنند؟

بی‌تردید، تاریخ در قبال این انتخاب‌ها بی‌تفاوت نخواهد ماند و افکار عمومی جهان اسلام، عملکرد و مواضع رهبران خود را با دقت و حساسیت مورد قضاوت قرار خواهد داد. امروز، همگان در برابر آزمونی بزرگ برای سنجش صداقت در ادعاها و پایبندی به اصول و ارزش‌های اسلامی و انسانی قرار دارند «لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا».

بی شک همراهی با متجاوز رفتاری غیراسلامی و به دور از سنتِ رسول خداست؛ چرا که ایشان فرمود: «تَری المؤمنینَ فیتَراحُمِهِم، وَ تَوادِّهِم، و تَعاطُفِهِم، کَمَثَلِ الجَسَدِ، اِذَا اشتَکی عُضوٌ تَداعی لَهُ سائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَ الحُمَّی».

جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی بارها و در عمل ثابت کرده است که خود را نه فقط در دفاع از ملت ایران که در حمایت از امت اسلامی نیز متعهد می‌داند و دشمنی امروز رژیم صهیونی و حامی آن نیز به همین دلیل است و تلاش آنها همواره بر این بوده است که ایران را به عنوان دژ مستحکم جهان اسلام در برابر تعدی و توسعه‌طلبی آنان علیه امت اسلامی به زانو درآورد امری که با مقاومت و اقتدار ایران اسلامی و حمایت ملت مومن ایران و جبهه مقاومت ناکام مانده است.

ایران چه بر اساس عقلانیت و چه بر اساس اصول و موازین اسلامی دست دوستی به سمت همسایگان و برادران مسلمان خود دراز کرده و امنیت آنان را امنیت خود می‌داند، اکنون نیز اگر منافع و پایگاه‌های متجاوزین در این کشورها در چارچوب راهبرد دفاعی هدف قرار گرفته می‌شود صرفا از آن روست که این پایگاه‌ها برای تعرض به ما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هفته‌های گذشته به خوبی نشان داد آنچه برای ایالات متحده مهم است نه امنیت همسایگان ما که صرفا منافع رژیم صهیونی است و این کشور نه تنها توان تامین امنیت کشورهای همسایه را ندارد، بلکه با سوء‌استفاده از آنان، امنیت آنان را نیز به خطر می‌اندازد. از این‌رو، شایسته و بایسته است که حاکمان و زمامداران کشورهای مسلمان، همگام با مردمان بصیر و آگاه خویش، بیزاری صریح و قاطع خود را از تجاوز، جنایات، و ترور سازمان‌یافته آمریکایی-صهیونیستی، نه‌تنها در گفتار، بلکه در میدان عمل نیز به‌روشنی اعلام نمایند.

تجاوز و جنایتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی به ویژه غزه و‌لبنان مرتکب شدند و‌اکنون بر ایران تمرکز شده است، هرچند این‌بار با پاسخ دردناک و‌ مقتدرانه مواجه شده است، اما بی‌تردید کلیت منطقه و جهان اسلام را هدف قرار داده است و این تصور که سکوت یا همراهی با آن، صامن امنیتی در آینده خواهد بود تصوری ساده‌اندیشانه است.

در این میان، رعایت حق همسایگی و پیوندهای عمیق دینی، اقتضا می‌کند که رهبران کشورهای اسلامی، گفتار و کردار خود را از هرگونه شائبه همراهی با ظلم و تعدی مبرا سازند و در صف مدافعان حق و عدالت قرار گیرند. چنان‌که رسول گرامی اسلام فرمودند: «المُسلِم مَن سَلِم المُسلِمُون مِن لِسانه و یَده».

در پایان ضمن آرزوی قبولی طاعات و‌عبادات همه برادران و خواهران مسلمان در سرتاسر جهان اسلام و‌ تبریک مجدد عید سعید فطر، خدای متعال را بر توان پایداری و مبارزه با جبهه باطل شکر می‌گوییم و از او می‌خواهیم که دل‌های مومنین را به هم نزدیک گرداند و‌اتحاد آنان را در برابر دشمنان امت اسلامی مستحکم گرداند.

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

