به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

موج "شصت و نه" عملیات وعده صادق ۴ با رمز یا مقلب القلوب والابصار و هدیه به شهدای امنیت، علیه اهدافی در قلب سرزمین های اشغالی، تل آویو، عَکّا و خلیج حیفا شامل شرکت های پشتیبانی رزمی و صنایع رزمی - نظامی و مخابراتی - راداری رژیم صهیونیستی، پایگاه های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه شامل پایگاه علی السالم و پایگاه الخرج محل ذخیره سوخت رسان ها و تامین سوخت جنگنده های اف شانزده و اف سی و پنج دشمن آمریکایی با سامانه های راهبردی قدر و خیبرشکن و میانبردهای ذوالفقار و قیام و پهپادهای انهدامی، با حول و قوه الهی به صورت کاملا موفق به انجام رسید.

همانگونه که فرماندهی معظم کل قوا فرمودند؛ «سر و کار دشمن فقط با موشک و پهپاد و اژدر و امور نظامی نیست؛ خط مقدم ایران خیلی بزرگتر از ذهنیت حقیر و کوچک او است.»

بیچاره خواهید شد.

این موج همچنان ادامه دارد...