پیام نوروزی حجتالاسلام محسنی اژهای
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پیامی فرا رسیدن سال ۱۴۰۵ و نوروز باستانی را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
باسمه تعالی
من کان للَّه کان اللَّه له و إن تنصروا اللَّه ینصرکم
حلول اعیاد پربرکت و نورانی نوروز و فطر را که
مقارن با پیروزی های دشمن شکن و پرافتخار دلیرمردان جبهه حق و سربلندی مردم مؤمن و مقاوم ایران است، را به پیشگاه مقدس حضرت بقیهالله الاعظم (ارواحنا فداه)، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلله العالی)، خانوادههای معظم شهدا، جانبازان گرانقدر، ایثارگران دلیر و یکایک آحاد ملت شریف و سرافراز ایران اسلامی، تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، صفحهای ماندگار در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی بود؛ سالی آمیخته با تلخیهای جانسوز و شیرینیهای جاودانه. تجاوز های وحشیانه و ددمنشانه رژیمهای جنایتکار آمریکایی-صهیونیستی و بهویژه شهادت جانگداز رهبر حکیم انقلاب، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) و یاران گرانقدر ایشان از وزرا و فرماندهان دلیر، دریادلان ناو دنا ، شهادت شهروندان عادی، زنان و کودکان و دانش آموزان مظلوم مینابی و …دلهای ملت را به درد آورد و اشک ماتم بر چهره تاریخ نشاند؛ اما در دل همین مصیبت عظیم، وحدت بیسابقه ملی، حماسه مقاومت نیروهای مسلح، پیروزیهای درخشان جبهه حق بر باطل، و شکوه دو عید الهی، نسیمی روحبخش از امید و ایمان را در پهنه میهن اسلامی پراکند. خون پاک این شهدای والامقام نه تنها زخمی بر پیکر ملت زد، بلکه طوفانی از بیداری و ایستادگی آفرید که بنیانهای استکبار را به لرزه درآورد و برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار مقاومت افزود.
از سویی دیگر انتخاب خلف صالح امام شهیدمان، حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای حفظهالله که خلقاً خُلقاً و منطقاً، اشبهالناس به قائد کبیر و شهیدمان است، آلام ملت داغدیده را تسلی داد و بر عزم و استواری این ملت برای مبارزه با متجاوزین افزود.
در طول بیش از این ۲۰ روز که از نبرد ایران اسلامی با متجاوزین گذشته، و همچنین دفاع مقدس ۱۲ روزه ،ملت ایران هم الحق سنگ تمام گذاشتهاند و با حضورهای حماسیشان در میادین و معابر شهرها، قوت قلب رزمندگان و فرزندانشان در خطوط مقدم و میدان نبرد بودهاند.
دشمن جانی و غدّار، جهد بسیار داشت تا بواسطه این تجاوز ددمنشانه، سازمان و ساختار و ثبات کشور ما را متلاشی کند؛ به شهادت رساندن رهبر و ولیّامر عزیزتر از جانمان و جمعی از مقامات سیاسی و نظامی و امنیتی کشور در همین راستا بود؛ اما نظام الهی جمهوری اسلامی ایران، در ظلّ توجهات خاص حضرت ولیعصر (عج) قرار دارد و کشوری نیست که قائم به اشخاص باشد و دارای نظاممندی و ساختار گرایی منحصربهفردی است. ما با این وضعیت بیگانه نیستیم، در ابتدای انقلاب نیز دشمن اقدامات گستردهای برای از بین بردن نظام تازه تأسیس و نوپای ما انجام داد و جمعی از مقامات و مسئولان و نخبگان کشور را به شهادت رساند، اما در حرکت پیشرونده انقلاب اسلامی خلل و انطماس پیش نیامد و درخت انقلاب تنومندتر و جسیمتر شد.
اینجانب و آحاد همکارانم در دستگاه قضایی در طلیعه سال نو و در بحبوحه دفاع همه جانبه از کشور، با رهبر شهید، خلف صالح ایشان و ملت بزرگ ایران پیمان می بندیم که خدمت مضاعف و خاضعانه به مردم نجیب و فداکارمان را سرلوحه قرار داده، همه تلاش خود را در راه حفظ نظم، امنیت، آرامش و انسجام اجتماعی مصروف داریم.
همچنین با استمداد از خداوند متعال و ذوات مقدسه معصومین( ع) خواهیم کوشید تا وظیفه ذاتی قوه قضاییه را که افزایش سرعت وکیفیت در دادرسی ها و اتقان و استحکام آرای قضایی است، ایفا نموده و با پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم به واسطه بازرسی های مستمر و هدفمند از دستگاه های اجرایی و خدماتی– به ویژه آنها که تأمین معیشت و رفاه عمومی را به عهده دارند – رضایت این ملت را که با اتحادی کم نظیر به آستانه پیروزی رسیده اند، فراهم آوریم.
در مورد مقوله تحکیم امنیت هم که زیربنای پیشرفت کشور است همچنان مطمحنظر خادمان ملت در دستگاه قضایی و سایر بخشهای ذیصلاح قرار دارد و ما با عنایت به شرایط جنگی کشور، در سال ۱۴۰۵ نیز راهبرد تحکیم امنیت مردم عزیز را با تدابیر و تمهیدات بیشتری پی میگیریم و با تمام عناصر ناامنساز اتمام حجت میکنیم که اراده قاطعانه و مُنبعث از قانون ما را برای اقدام محکم و شدید در برابر خود، نیازمایند.
علاوه بر مقولهی بسیار مهم تحکیم امنیت شهروندان، دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۵ در سایر حوزههای تکلیفی خود نیز قاطعانهتر عمل خواهد کرد و اینگونه نخواهد بود که بواسطه شرایط جنگی، ضعف و فترتی در آن عرصهها حادث شود؛ در همین خصوص، ما بسیار متمرکزتر و تقویتشدهتر به مبحث مقابله با فساد و مفسد و ریشهکنی گلوگاههای فساد و بسترهای فسادزا خواهیم پرداخت.
پیگیری و احقاق حقوق عامه و مقابلهی سخت با تضییعکنندگان حقوق عمومی در عرصههای مختلف، حمایت از اقتصاد مولد نیز کماکان در دستور کار ما خواهد بود و تلاش میکنیم شرایط جنگی سبب به محاق رفتن این اولویت مهم کشور نشود؛ همه تولیدگران و فعالان سالم اقتصادی کشور باید اطمینان و استظهار داشته باشند که در کنف حمایتهای قانونی و قضایی قرار دارند و ما اجازه نخواهیم داد که عناصری در پیشبرد امورات تولیدی و اقتصادی آنان، خلل ایجاد کنند.
پیشبرد هر چه قدرتمندانهتر مفاد سند تحول و تعالی قوه قضاییه در راستای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت نیز همچنان در زمره اهداف اولی ماست. در این عرصه، به دو مبحث کاهش اطاله دادرسی و تکریم هر چه بیشتر ارباب رجوع، اهتمام ویژهای خواهیم داشت.
امیدواریم در ذیل توجهات و عنایات حضرت بقیهاللهاعظم (روحی و ارواحنا له الفداء) در سال ۱۴۰۵، در عمل به وظایف خود در جهت خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، توفیقات بیشتری داشته باشیم.
در پایان بار دیگر به محضر مبارک صاحب و مقتدایمان حضرت بقیهاللهاعظم (روحی و ارواحنا له الفداء) سلام و درود میفرستیم و به محضرشان عرضه میداریم که تا پای جان برای حفظ و حراست از ایران اسلامی، این نقطه امید مستضعفان و حق جویان عالم، مقاومت و جانبازی میکنیم و هراسی از دشمن زبون نداریم.
غلامحسین محسنی اژهای