پیام نوروزی معاون اول رئیسجمهور به مناسبت حلول سال ۱۴۰۵
به گزارش ایلنا در متن این پیام آمده است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
ملت بزرگ و سرافراز ایران
در آغاز، لازم میدانم فرارسیدن نوروز باستانی و عید سعید فطر را به همه ملت بزرگ ایران تبریک عرض کنم و قبولی طاعات و عبادات شما را از خداوند متعال مسئلت نمایم.
و اما سال را در حالی به پایان رساندیم که دشمن بیتمدن، وحشی و متجاوز، با جنگی تحمیلی و سناریوی ترور، در پی آن بود که هم در میدان و هم در خیابان، اراده ملت و نظام را تضعیف کند و در نهایت، با خیال باطل خود، ایران عزیزمان را چندپاره سازد و در مرکز این سرزمین، شاهی فاسد، بیاراده و وابسته را بر مسند بنشاند.
اما آنچه در صحنه عمل رخ داد، خلاف این طراحی و تمامی محاسبات جاهلانه دشمنان ایران اسلامی بود: نه تنها در میدان و خیابان به نتیجه نرسیدند؛ بلکه شکستهایی سنگین متحمل شدند. از یک سو، پاسخ قدرتمندانه رزمندگان در میدان و از سوی دیگر، حضور گسترده و آگاهانه مردم در صحنه و حمایت آنان از نظام و بیعت با رهبری معظم انقلاب، باطلالسحر نقشههای شوم دشمنان شد و امروز نیز نشانههای آشفتگی و سردرگمی در رفتار سران استکبار بهروشنی نمایان است.
اکنون نیز از سر استیصال و سردرگمی به سناریوی ترور روی آوردهاند؛ سناریویی که آن نیز راه به جایی نخواهد برد. آنان هنوز این حقیقت را درک نکردهاند که در فرهنگ ایرانی و اسلامی، شهادت نه پایانی تحمیلی، بلکه انتخابی آگاهانه و آرزویی ریشهدار است؛ پیوستن به کاروانی که سرسلسله آن حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام است و آرزوی هر مدیر تراز جمهوری اسلامی و آحاد ملت ایران به شمار میآید. مردمی با چنین نگاهی به مرگ، نهتنها مرعوب ترور نمیشوند، بلکه منسجمتر و مصممتر به مسیر خود ادامه میدهند. این همان تفاوتی است که مبنای خطای محاسباتی دشمن شده است.
آنان در نهایت، با پرداخت تاوانی سنگین، درخواهند یافت که ایران متکی به فرد نیست؛ متکی به ملتی است که در هر آزمون، از دل تهدید، قدرتی تازه میسازد. ایران عزیز نیز با آرامش و اقتدار، در سایه هدایتهای حکیمانه مقام معظم رهبری، با اتکا به مردم، و با تدابیر دولت وفاق ملی که از آغازین روزهای فعالیت خود برای چنین نبردی تدبیر و آمادگی داشته و دارد، مسیر خود را بیوقفه ادامه میدهد.
۲۱ روز است که مردم برای ایران در خیابان هستند و اکنون تکاپوی بازار، سرزندگی مردم در خرید و چرخش سفرهای عیدانه، همچنان همان نشانههای ایران زنده و پویا را به ما نوید میدهد. ما بهخوبی و به تجربه یافتهایم که کنار هم، همواره پیروزیم.
در همین مسیر، پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز نقشه راه روشنی پیشروی ملت قرار داد؛ آنجا که با تأکید بر عبور عزتمندانه ملت ایران از حوادث و جنگهای اخیر، رمز اصلی پیروزی را در «وحدت ملی» دانستند و سال ۱۴۰۵ را با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری کردند. بیتردید، تحقق این راهبرد، مستلزم همبستگی بیشتر ملی، تقویت امنیت پایدار و تمرکز بر بهبود معیشت مردم و پیشرفت کشور است.
نوروزتان پیروز
امروز، در آغاز سال نو، راه روشن است: آرامش، انسجام و پیشرفت.
ایران ایستاده است؛ و استوارتر از همیشه، به پیش خواهد رفت.
والسلام علیکم و رحمهالله
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهوری اسلامی ایران