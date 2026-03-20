مرکز رسانه مجلس: دشمن درصدد خاموش کردن صدای پیروز میدان است

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت سردار سرافراز شهید دکتر علی‌محمد نایینی، سخنگوی پرصلابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط باند صفاک صهیونی-امریکایی به دنیا نشان داد که دشمن پرمدعا و متجاوز، نه تنها در نبرد نظامی پیروز نشده که در صدد خاموش کردن صدای پیروز میدان است.

ضربات سهمگین سپاه اسلام به دشمن، رویای تسلیم و بلعیدن ایران مقتدر را نقش برآب کرد و جنگ چند ساعته و چند روزه به چند هفته کشیده و نه آتش آفند ایران اسلامی خاموش شد و نه به حول قوه الهی مردم از انقلاب و نظام خود دست کشیدند. دشمن در این استیصال، راهی جز خاموش کردن صدای رسانه ها و افراد موثر این عرصه ندارد.

در خبرها دیدیم که رییس جمهور متوهم امریکا چگونه رسانه ها را تحقیر، متهم و وادار به سانسور پیروزی های جبهه مقاومت می کرد و امروز دستش به خون سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که سلاحش نه موشک و پهپاد که حنجره و بیان رسا در روایت فتح رزمندگان اسلام بود، رنگین شد.

سردار نایینی که علاوه بر کسوت نظامی، سال ها در رسانه و مدیریت فرهنگی فعال و اثر گذار بود به حسن خلق، تواضع و دلسوزی زبانزد بود و دغدغه انقلاب و اسلام و خط مقدم فرهنگ و رسانه، لحظه ای رهایش نکرد و در همین مسیر به فیض رفیع شهادت نائل آمد.

ترور، راهکار شکست خورده نظام سلطه برای به زانو در آوردن ایرانی مسلمان و انقلابی است که حتی شکست، پشت شکست نیز نتوانسته دشمن رویاپرداز را نسبت به سیاست بی ثمر خود آگاه کند.

ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این مجاهد سپاه اسلام، از خداوند متعال می خواهیم روح شهید سرافراز عرصه خبر و رسانه که در آخرین ساعات ماه ضیافه الرحمن به دیدار معبود شتافت را با شهید این ماه حضرت مولی الموحدین امیر المومنین علی علیه السلام محشور و به بازماندگان به ویژه خاندان معزز ایشان صبر و اجر عنایت فرماید.»