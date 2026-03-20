به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در شبکه ایکس نوشت:

ما مردمانی ریشه دار و با اصالت هستیم. ایرانیان هرگز در میانه گفت‌وگو به‌صورت ناجوانمردانه به طرف مقابل یورش نمی‌برند؛ ما تنها زمانی که مورد تعرض قرار گیریم، با اقتدار و قاطعیت پاسخ می‌دهیم.

ما از برنامه‌های اسرائیل برای هدف قرار دادن زیرساخت‌ها آگاهیم. بار دیگر تصریح می‌کنم: در صورت هرگونه تعرض به زیرساخت‌های ما، هیچ حد و مرزی برای پاسخ در کار نخواهد بود.

