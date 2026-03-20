صلاحیت بیش از ۹۰ درصد از کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر تایید شده است

وی در ادامه با بیان اینکه کار بررسی صلاحیت ها و رسیدگی به اعتراضات کاندیداها در این دوره از انتخابات با نگاه وسیع تر انجام شده است اظهار کرد: در این دوره درصد بیشتری از کاندیداها نسبت به انتخابات دوره قبل تایید صلاحیت شده‌اند.

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تصریح کرد: صلاحیت بیش از ۹۰ درصد از کاندیداهای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تایید شده است. تنها چند درصد از کاندیداها نتوانسته اند تایید صلاحیت شوند.

وی در ادامه با اشاره به دلایل رد صلاحیت برخی از کاندیداها افزود: کاندیداهایی که صلاحیت آنها در این دوره از انتخابات تایید نشده بیشتر به خاطر عدم تکمیل مدارک به ویژه در بحث مدرک تحصیلی و همینطور عدم استعفا کاندیداها از سمت‌هایشان بوده است. مابقی دلایلی مانند سابقه کیفری و غیره در موارد کمتر و معدودی بوده است.

جوکار در ادامه تاکید کرد: کار بررسی صلاحیت و رسیدگی به اعتراضات کاندیداهای شوراهای روستاها هنوز به پایان نرسیده و آمار و اطلاعات مربوط به این حوزه در روزهای آینده اعلام خواهد شد.