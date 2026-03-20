دستور رئیس‌جمهور به استانداران در آستانه سال نو: مردم نباید کمبودی احساس کنند

رئیس‌جمهور در آستانه سال نو به استانداران دستور داد تا تأمین نیازهای اساسی و کمک به استان‌های همجواری که مورد هجوم بیشتری هستند را جدی بگیرید.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در حساب کاربری در شبکه ایکس نوشت: «استانداران محترم؛ مدیریت میدانی و حفظ آرامش جامعه اولویت ماست. تأمین نیازهای اساسی و کمک به استان‌های همجواری که مورد هجوم بیشتری هستند را جدی بگیرید. گزارش‌های استان‌ها را به‌صورت منظم دریافت می‌کنم؛ مردم نباید کمبودی احساس کنند.

از همه شما که ⁧ پای کار مردم ⁩ هستید، قدردانی می‌کنم.»

 

