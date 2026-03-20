دستور رئیسجمهور به استانداران در آستانه سال نو: مردم نباید کمبودی احساس کنند
رئیسجمهور در آستانه سال نو به استانداران دستور داد تا تأمین نیازهای اساسی و کمک به استانهای همجواری که مورد هجوم بیشتری هستند را جدی بگیرید.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیسجمهور در حساب کاربری در شبکه ایکس نوشت: «استانداران محترم؛ مدیریت میدانی و حفظ آرامش جامعه اولویت ماست. تأمین نیازهای اساسی و کمک به استانهای همجواری که مورد هجوم بیشتری هستند را جدی بگیرید. گزارشهای استانها را بهصورت منظم دریافت میکنم؛ مردم نباید کمبودی احساس کنند.
از همه شما که پای کار مردم هستید، قدردانی میکنم.»