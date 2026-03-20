آرزوهای ظریف برای سال نو/ سال جدید را به سال صلح و جهش تاریخی به سوی ایرانی آباد تبدیل کنیم

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف در شبکه‌های اجتماعی‌اش نوشت:

با سپاس و نیایش به درگاه ایزد یکتا برای همبستگی روزافزون مردم هوشمند و دلاور ایران سرفراز؛

با آرزوی شادی روح همه شهیدان و آرامش و شکیبایی خانواده‌های گرانقدرشان که تا ابد وامدارشان هستیم؛

با خاکساری در برابر دلاورمردان و رزمندگان جان برکفی که هر روز برای ایران و ایرانی افتخار می‌آفرینند؛ و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید فطر و امید برای صلح و آشتی میان همه ملت‌های مسلمان و مردم جهان؛

در آستانه نوروز و فرارسیدن سال نو، با زمزمه سروده زیبای استاد شفیعی کدکنی، از درگاه ایزد توانا می‌خواهیم به مردم بزرگ ایران و زمامداران کشور توان و تدبیر ارزانی فرماید تا سال جدید را به سال صلح، آرامش، پیشرفت و جهش تاریخی به سوی ایرانی آباد و سربلند تبدیل کنیم.

ای ز تو نورِ دل‌ و دیدارِ ما

گردشِ اندیشه بیدارِ ما

ای ز تو رویان‌ زمستان‌ و بهار

ای تو گرداننده لیل‌ و نهار

ای‌ ز تو تغییرِ حال‌ و سال‌ها

حالِ ما را کُن‌ تو خوشتر حال‌ها

