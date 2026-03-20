آرزوهای ظریف برای سال نو/ سال جدید را به سال صلح و جهش تاریخی به سوی ایرانی آباد تبدیل کنیم
وزیر اسبق خارجه کشورمان در یادداشتی برای کشور در آستانه نوروز نوشت: از درگاه ایزد توانا میخواهیم به مردم بزرگ ایران و زمامداران کشور توان و تدبیر ارزانی فرماید تا سال جدید را به سال صلح، آرامش، پیشرفت و جهش تاریخی به سوی ایرانی آباد و سربلند تبدیل کنیم.
به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف در شبکههای اجتماعیاش نوشت:
با سپاس و نیایش به درگاه ایزد یکتا برای همبستگی روزافزون مردم هوشمند و دلاور ایران سرفراز؛
با آرزوی شادی روح همه شهیدان و آرامش و شکیبایی خانوادههای گرانقدرشان که تا ابد وامدارشان هستیم؛
با خاکساری در برابر دلاورمردان و رزمندگان جان برکفی که هر روز برای ایران و ایرانی افتخار میآفرینند؛ و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید فطر و امید برای صلح و آشتی میان همه ملتهای مسلمان و مردم جهان؛
در آستانه نوروز و فرارسیدن سال نو، با زمزمه سروده زیبای استاد شفیعی کدکنی، از درگاه ایزد توانا میخواهیم به مردم بزرگ ایران و زمامداران کشور توان و تدبیر ارزانی فرماید تا سال جدید را به سال صلح، آرامش، پیشرفت و جهش تاریخی به سوی ایرانی آباد و سربلند تبدیل کنیم.
ای ز تو نورِ دل و دیدارِ ما
گردشِ اندیشه بیدارِ ما
ای ز تو رویان زمستان و بهار
ای تو گرداننده لیل و نهار
ای ز تو تغییرِ حال و سالها
حالِ ما را کُن تو خوشتر حالها