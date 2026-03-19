سرلشکر عبداللهی:

ترامپ و نیروی نیابتی‌اش باید منتظر شگفتانه‌های بیشتری باشند

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) گفت: رئیس‌جمهور آمریکا باید بداند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای او و رژیم صهیونیستی به عنوان دست نشانده و نیروی نیابتی‌اش، شگفتانه‌هایی دارند.

به گزارش ایلنا، سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) تاکید کرد: قبلاً اعلام کردیم، ترامپ رئیس جمهور آمریکا به صورت شعاری، مرتب هشدار می‌دهد ولی باید بداند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای او و رژیم صهیونیستی به عنوان دست نشانده و نیروی نیابتی‌اش، شگفتانه‌هایی دارند.

وی افزود: امروز یکی از آنها، هدف قرار گرفتن جنگنده فوق پیشرفته نسل پنجم F۳۵ بود؛ آنها باید منتظر شگفتانه‌های بیشتری باشند.

