به گزارش ایلنا، سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) تاکید کرد: قبلاً اعلام کردیم، ترامپ رئیس جمهور آمریکا به صورت شعاری، مرتب هشدار می‌دهد ولی باید بداند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای او و رژیم صهیونیستی به عنوان دست نشانده و نیروی نیابتی‌اش، شگفتانه‌هایی دارند.