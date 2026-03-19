ارتش، وزارت امنیت داخلی دشمن صهیونی را مورد هدف قرار داد

به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش در اطلاعیه شماره ۳۵ اعلام کرد: از بامداد امروز و در انتقام خون پاک دلاورمردان ناوشکن دنا و شهید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، با حملات پهپادی ارتش، وزارت امنیت داخلی دشمن صهیونی مستقر در قدس اشغالی، شبکه ۱۳تلویزیون مستقر در تلاویو و ساختمان و تاسیسات یگان نیروی زمینی در پادگان عَرعَر هدف قرار گرفت.

بر اساس این اطلاعیه، وزارت امنیت داخلی یا ملی رژیم صهیونیستی، قلب مدیریت بحران و شبکه ۱۳ رژیم اشغالگر قدس از مهمترین شبکه‌های تجاری و خبری است که به عنوان یکی از بازوهای عملیات روانی علیه کشورمان، نقش محوری در سانسورهای خبری از موفقیت‌های ایران و جبهه مقاومت دارد.

پایگاه عَرعَر با موقعیت راهبردی، به عنوان چشم رژیم در نزدیک مرزهای لبنان و سوریه یکی از مقرهای اصلی یگانهای نیروی زمینی دشمن صهیونی است.

ارتش در این اطلاعیه افزوده است، در این دور از حملات، از فوج جدید پهپادهای انهدامی استفاده شده است.