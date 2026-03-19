اطلاعیه شماره ۳۵ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛

ارتش، وزارت امنیت داخلی دشمن صهیونی را مورد هدف قرار داد

وزارت امنیت داخلی دشمن صهیونی مستقر در قدس اشغالی، شبکه ۱۳ و تاسیسات پادگان عَرعَر رژیم صهیونی، از صبح امروز، هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش در اطلاعیه شماره ۳۵ اعلام کرد: از بامداد امروز و در انتقام خون پاک دلاورمردان ناوشکن دنا و شهید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، با حملات پهپادی ارتش، وزارت امنیت داخلی دشمن صهیونی مستقر در قدس اشغالی، شبکه ۱۳تلویزیون مستقر در تلاویو و ساختمان و تاسیسات یگان نیروی زمینی در پادگان عَرعَر هدف قرار گرفت. 

بر اساس این اطلاعیه، وزارت امنیت داخلی یا ملی رژیم صهیونیستی، قلب مدیریت بحران و شبکه ۱۳ رژیم اشغالگر قدس از مهمترین شبکه‌های تجاری و خبری است که به عنوان یکی از بازوهای عملیات روانی علیه کشورمان، نقش محوری در سانسورهای خبری از موفقیت‌های ایران و جبهه مقاومت دارد. 

پایگاه عَرعَر با موقعیت راهبردی، به عنوان چشم رژیم در نزدیک مرزهای لبنان و سوریه یکی از مقرهای اصلی یگانهای نیروی زمینی دشمن صهیونی است. 

ارتش در این اطلاعیه افزوده است، در این دور از حملات، از فوج جدید پهپادهای انهدامی استفاده شده است.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
