تشریح موج ۶۴ عملیات وعده صادق۴

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

موج ۶۴ عملیات وعده صادق۴ در پنجشنبه آخر سال، هدیه به پیشگاه امامین انقلاب اسلامی و تمامی شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم و جنگ تحمیلی با رژیم صهیونیستی و آمریکا با رمز مبارک «یا زهرا سلام الله علیها» از سحرگاه امروز پنجشنبه ۲۸ اسفند علیه اهدافی در منطقه میانی و شمالی سرزمین‌های اشغالی شامل بن گوریون، محل اصلی تجمعات و اقدامات رزمی و پشتیبانی رزمی رژیم صهیونیستی، سوخت رسان‌ها و… و همچنین مرکز، جبهه میانی حیفا محل تجمع نیروها و پالایشگاه‌های حیفا و ری‌شون لت سیون با سامانه‌های قدرتمند قدر، عماد، خیبرشکن و ۹فروندخرمشهر چند کلاهکه مورد هدف قرار گرفتند.

همچنین ناوگان پنجم دریایی ارتش تروریست امریکا مورد اصابت دقیق سامانه‌های میانبرد سوخت مایع و جامد قرار گرفت که به حول و قوه الهی این عملیات به صورت کاملا موفق و ممتد درحال اجرا می‌باشد.

زندگی در پناهگاه حال و روز این روزها و ساعت‌های صهیونیست‌ها شده است و لحظاتی امکان بیرون آمدن را ندارند.

از ابتدای موج ۶۳ تاکنون شاهد حبس طولانی مدت بیش از ۵ میلیون ساکنان سرزمین‌های اشغالی در پناهگاه هستیم. حاج قاسم سلیمانی به شما گفته بود «مرد این میدان ما هستیم برای شما»، رهایتان نمی‌کنیم، بیچاره خواهید شد.

این کوچک‌ترین پاسخ به تعدی و دست درازی‌های رژیم صهیونیستی و آمریکای تروریست می‌باشد.

این موج نیز ادامه دارد…

