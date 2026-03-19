۳ نامه ایران به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت؛
اعتراض ایران به قطر، کویت و امارات و درخواست غرامت در پی تجاوز آمریکا و اسرئیل
«امیر سعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در سه نامه جداگانه به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت به قطر، کویت و امارات برای دراختیار قرار دادن خاک خود به متجاوزان برای حمله آمریکا و اسرائیل به ایران اعتراض کرد و خواستار پرداخت غرامت شد.
به گزارش ایلنا، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در این نامه ها تصریح کرده است: جمهوری اسلامی ایران همواره اصل حسن همجواری با دولتهای ساحلی خلیج فارس را رعایت کرده اما متاسفانه این اصل از سوی قطر، کویت و امارات متحده عربی رعایت نشده و این کشورها اجازه داده اند که ایالات متحده آمریکا از سرزمین آنها برای آغاز و تداوم حملات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.
ایروانی در این نامه ها آورده است: اعمال متخلفانه بینالمللی قطر، کویت و امارات متحده عربی موجب تحقق مسولیت بینالمللی آن کشورها شده و مستلزم جبران خسارت، از جمله پرداخت غرامت بابت کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به جمهوری اسلامی ایران است.
متن کامل این سه نامه به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت به شرح زیر است:
۱- نامه ایران درباره قطر به سازمان ملل
بسم الله الرحمن الرحیم
بنا به دستور دولت متبوعم و در ادامه نامههای مورخ ۳، ۷، ۹ و ۱۶ مارس ۲۰۲۶، در پاسخ به مکاتبات نمایندگی دائم قطر نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت از جمله مکاتبه مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶، مایلم مراتب ذیل را به استحضار جنابعالی و اعضای شورای امنیت برسانم:
از زمان آغاز تجاوز نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تا کنون، سرزمین قطر و برخی دیگر از کشورهای همسایه توسط متجاوزان برای انجام حملات علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است. غیرقانونی بودن قرار دادن سرزمین در اختیار متجاوزان، بهعنوان یک عمل متخلفانه بینالمللی، و مسئولیت بینالمللی ناشی از آن، پیشتر به مقامات قطر ابلاغ شده و بهعنوان سند رسمی شورای امنیت نیز منتشر گردیده است.
لازم به ذکر است در نتیجه فعل متخلفانه بینالمللیِ مساعدت قطر به متجاوزان، آنان هزاران غیرنظامی و اشیای غیرنظامی را در جمهوری اسلامی ایران هدف قرار دادهاند. این اقدامات در نقض آشکار اصول احترام متقابل و حسن همجواری صورت میپذیرد.
جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اعمال حق ذاتی دفاع مشروع خود، بر این نظر است که هرگونه پایگاهها و تأسیسات نظامی متجاوزان که برای آغاز یا پشتیبانی از حملات مسلحانه علیه سرزمین آن مورد استفاده قرار گیرد، میتواند بهعنوان هدف نظامی مشروع تلقی گردد و حق خود را برای اتخاذ اقدامات لازم و متناسب بهمنظور جلوگیری از تلفات بیشتر غیرنظامیان و خسارات وارده محفوظ میدارد.
بار دیگر تأکید میگردد که جمهوری اسلامی ایران همواره اصل حسن همجواری با دولتهای ساحلی خلیج فارس را رعایت نموده است. متأسفانه این اصل از سوی قطر رعایت نشده و این کشور اجازه داده است که ایالات متحده آمریکا از سرزمین آن برای آغاز و تداوم حملات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده نمایند. اعمال متخلفانه بینالمللی قطر موجب تحقق مسئولیت بینالمللی آن کشور گردیده و مستلزم جبران خسارت، از جمله پرداخت غرامت بابت کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به جمهوری اسلامی ایران میباشد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید نامه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.
امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد
۲- نامه ایران به کویت
بسم الله الرحمن الرحیم
بنا به دستور دولت متبوعم و در ادامه نامههای مورخ ۳، ۷ و ۱۶ مارس ۲۰۲۶، در پاسخ به مکاتبه نمایندگی دائم کویت نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت مورخ ۱۶ مارس ۲۰۲۶، مایلم مراتب ذیل را به استحضار جنابعالی و اعضای شورای امنیت برسانم:
از زمان آغاز تجاوز نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تا کنون، سرزمین کویت و برخی دیگر از کشورهای همسایه توسط متجاوزان برای انجام حملات علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است. غیرقانونی بودن قرار دادن سرزمین در اختیار متجاوزان، بهعنوان یک عمل متخلفانه بینالمللی، و مسئولیت بینالمللی ناشی از آن، پیشتر به مقامات کویت ابلاغ شده و بهعنوان سند رسمی شورای امنیت نیز منتشر گردیده است.
لازم به ذکر است در نتیجه فعل متخلفانه بینالمللیِ مساعدت کویت به متجاوزان، آنان هزاران غیرنظامی و اشیای غیرنظامی را در جمهوری اسلامی ایران هدف قرار دادهاند. این اقدامات در نقض آشکار اصول احترام متقابل و حسن همجواری صورت میپذیرد.
جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اعمال حق ذاتی دفاع مشروع خود، بر این نظر است که هرگونه پایگاهها و تأسیسات نظامی متجاوزان که برای آغاز یا پشتیبانی از حملات مسلحانه علیه سرزمین آن مورد استفاده قرار گیرد، میتواند بهعنوان هدف نظامی مشروع تلقی گردد و حق خود را برای اتخاذ اقدامات لازم و متناسب بهمنظور جلوگیری از تلفات بیشتر غیرنظامیان و خسارات وارده محفوظ میدارد.
بار دیگر تأکید میگردد که جمهوری اسلامی ایران همواره اصل حسن همجواری با دولتهای ساحلی خلیج فارس را رعایت نموده است. متأسفانه این اصل از سوی کویت رعایت نشده و این کشور اجازه داده است که ایالات متحده آمریکا از سرزمین آن برای آغاز و تداوم حملات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده نمایند. اعمال متخلفانه بینالمللی کویت موجب تحقق مسئولیت بینالمللی آن کشور گردیده و مستلزم جبران خسارت، از جمله پرداخت غرامت بابت کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به جمهوری اسلامی ایران میباشد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید نامه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.
امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد
۳- نامه ایران به امارات متحده عربی
بسم الله الرحمن الرحیم
بنا به دستور دولت متبوعم و در ادامه نامههای مورخ ۳ و ۷ مارس ۲۰۲۶، در پاسخ به مکاتابت نمایندگی دائم امارات متحده عربی نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت از جمله مکاتبه مورخ ۱۳ مارس ۲۰۲۶، مایلم مراتب ذیل را به استحضار جنابعالی و اعضای شورای امنیت برسانم:
از زمان آغاز تجاوز نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تا کنون، سرزمین امارات متحده عربی و برخی دیگر از کشورهای همسایه توسط متجاوزان برای انجام حملات علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است. غیرقانونی بودن قرار دادن سرزمین در اختیار متجاوزان، بهعنوان یک عمل متخلفانه بینالمللی، و مسئولیت بینالمللی ناشی از آن، پیشتر به مقامات امارات متحده عربی ابلاغ شده و بهعنوان سند رسمی شورای امنیت نیز منتشر گردیده است.
لازم به ذکر است در نتیجه فعل متخلفانه بینالمللیِ مساعدت امارات متحده عربی به متجاوزان، آنان هزاران غیرنظامی و اشیای غیرنظامی را در جمهوری اسلامی ایران هدف قرار دادهاند. این اقدامات در نقض آشکار اصول احترام متقابل و حسن همجواری صورت میپذیرد.
جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اعمال حق ذاتی دفاع مشروع خود، بر این نظر است که هرگونه پایگاهها و تأسیسات نظامی متجاوزان که برای آغاز یا پشتیبانی از حملات مسلحانه علیه سرزمین آن مورد استفاده قرار گیرد، میتواند بهعنوان هدف نظامی مشروع تلقی گردد و حق خود را برای اتخاذ اقدامات لازم و متناسب بهمنظور جلوگیری از تلفات بیشتر غیرنظامیان و خسارات وارده محفوظ میدارد.
بار دیگر تأکید میگردد که جمهوری اسلامی ایران همواره اصل حسن همجواری با دولتهای ساحلی خلیج فارس را رعایت نموده است. متأسفانه این اصل از سوی امارات متحده عربی رعایت نشده و این کشور اجازه داده است که ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل از سرزمین آن برای آغاز و تداوم حملات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده نمایند. اعمال متخلفانه بینالمللی امارات متحده عربی موجب تحقق مسئولیت بینالمللی آن کشور گردیده و مستلزم جبران خسارت، از جمله پرداخت غرامت بابت کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به جمهوری اسلامی ایران میباشد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید نامه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.