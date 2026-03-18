خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام قدردانی ارتش از حضور حماسی و پرشور ملت در مراسم تشییع شهدای ناوشکن دنا
کد خبر : 1763535
لینک کوتاه کپی شد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران از حضور حماسی و پرشور ملت انقلابی در مراسم تجلیل و تشییع فرزندان سرفراز وطن و دریادلان شهید ناوشکن دنا، تقدیر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، در پی حضور حماسی و پرشور ملت انقلابی در مراسم تجلیل و تشییع فرزندان سرفراز وطن و دریادلان شهید ناوشکن دنا، ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی از این حضور پرشکوه، قدردانی کرد. 

متن پیام بدین شرح است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلیه فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ وَ مِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَ ما بَدَّلوا تَبدیلاً

ملت بزرگ ایران در تشییع و بدرقه شکوهمند پیکر پاک فرزندان سرفراز وطن، امیران، سرداران و مسئولان والامقام و دریادلان ناوشکن دنا، حماسه‌ای به وسعت حضور در میدان نبرد آفرید. 

پشتیبانی قهرمانانه ملت از نیروهای مسلح در طول جنگ رمضان؛ در دفاع از حقانیت ایران و نظام اسلامی، رکن ارتقاء روحیه رزم رزمندگان ارتش و سپاه اسلام در میدان نبرد بوده، موجب تعمیق ضربات کاری بر پیکره دشمن تروریست شده و با بدرقه شکوهمند شهیدان سرفراز وطن به اوج رسیده است. 

حضور پرشکوه، حماسی و امید بخش مردم شریف و مشارکت وحدت آفرین نهادها و سازمان‌های لشکری و کشوری در مراسم تشییع و بدرقه شهیدان والامقام نشان داد که ایرانِ عزیز، قهرمان‌پرور است و حماسه‌آفرین. قدردان شما ملت بزرگ و نستوهیم که صلابت حضورتان، استحکام جبهه حق علیه باطل است. 

خود را متعهد می‌دانیم که با این پشتوانه عظیم، برای صیانت از کیان ایران اسلامی و ملت بزرگ و رشیدش با نثار جان ایستادگی کنیم و ان‌شاءالله تحت رهبری و فرماندهی حضرت آیت الله خامنه‌ای عزیز و همراهی مومنانه شما مردم غیور، نویدبخش پیروزی نهایی باشیم. 

و ما النصر الا من عندالله

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل