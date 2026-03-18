اطلاعیه شماره ۳۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛
انهدام ۲ فروند پهپاد هرمس در آسمان تهران
دقایقی پیش دو فروند پهپاد هرمس دشمن متجاوز، توسط سامانههای نیروی پدافند هوایی ارتش در آسمان تهران منهدم شد.
به گزارش ایلنا، ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ۳۴ اعلام کرد؛ سامانههای نیروی پدافند هوایی ارتش، دو فروند پهپاد هرمس دشمن متجاوز را در ساعتهای ۲۱:۰۰ و ۲۱:۳۰ شب جاری در آسمان تهران ساقط کردند.
براساس این اطلاعیه؛ با احتساب دو پهپاد ساقط شده، آمار پهپادهای منهدم شده از آغاز تجاوز دشمن آمریکایی، صهیونی با سامانههای پدافندی ارتش و سپاه، تحت فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به ۱۲۳ فروند رسیده است.
در اطلاعیه ارتش آمده است: پهپادهای پیشرفته دشمن متجاوز، اغلب، پیش از انجام عملیات تهاجمی مورد اصابت سامانههای شبکه یکپارچه پدافندی قرار گرفته اند.