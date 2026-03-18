معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به شهادت علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی، گفت: شهید لاریجانی از شخصیت‌های فاضل، خردورز و دوراندیش کشور بود که در دهه‌های گذشته و به‌خصوص در دوره اخیر برای عزت و امنیت کشور خدمات ماندگاری داشت.

او ادامه داد: خون پاک او و دیگر شهدای گرانقدر دامن شقی‌ترین رژیم‌های جانی تاریخ را خواهد گرفت و سازمان رزم ایران باصلابت و اقتدار پاسخ متجاوزان را تا تحقق کامل امنیت پایدار خواهند داد.

اسماعیلی هم‌چنین درباره شهادت اعضای ناو دنا، گفت: جنایت تروریستی آمریکا در ۲ هزار مایلی آب‌های سرزمینی بی‌پاسخ نخواهد ماند و ملت ایران انتقام بهترین فرزندان خود را از آمریکایی‌های شرور در هر نقطه از جهان باشند خواهند گرفت.

معاون رئیس‌جمهوری گفت: مهم‌ترین بدبختی دشمنان ما فقدان توانایی فهم معنای شهادت است. آنان نمی‌توانند بفهمند شهادت منتهای آرزوی مردان خدا و پیشران ملت ماست. ما با چشمانی اشکبار و دل‌هایی امیدوار به فضل خدا منتظر تحقق وعده او در نصرت و پیروزی اهل ایمان هستیم.

وی با اشاره به ضرورت حفظ هوشیاری در جنگ شناختی، تاکید کرد: دشمنان همه ترفندها و فریب‌های رسانه‌ای را برای پریشانی ذهن مردم بکار گرفته‌اند. ضرورت دارد با اطلاع‌رسانی به‌هنگام و آگاه‌سازی مردم در این جبهه نیز آنان را ناکام بگذاریم. حضور خالصانه مردم در بدرقه فرزندان ملت خواب دژخیمان را برای نابودی این سرزمین خدایی برهم خواهد زد.