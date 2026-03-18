معاون پزشکیان:

جنایت تروریستی آمریکا در ۲ هزار مایلی آب‌های سرزمینی بی‌پاسخ نخواهد ماند

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهوری گفت: ملت ایران انتقام بهترین فرزندان خود را از آمریکایی‌های شرور در هر نقطه از جهان باشند خواهند گرفت.

به گزارش ایلنا، محسن اسماعیلی در جریان حضور در مراسم تشییع شهیدان لاریجانی، سلیمانی و شهدای ناو دنا، گفت: ایران عزیزمان در یکی از برهه‌های تاریخی خود باشکوه تمام ایستاده و چشم جهانیان را به ایثار و مقاومت خود خیره کرده‌ است.

معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به شهادت علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی، گفت: شهید لاریجانی از شخصیت‌های فاضل، خردورز و دوراندیش کشور بود که در دهه‌های گذشته و به‌خصوص در دوره اخیر برای عزت و امنیت کشور خدمات ماندگاری داشت.

او ادامه داد: خون پاک او و دیگر شهدای گرانقدر دامن شقی‌ترین رژیم‌های جانی تاریخ را خواهد گرفت و سازمان رزم ایران باصلابت و اقتدار پاسخ متجاوزان را تا تحقق کامل امنیت پایدار خواهند داد.

اسماعیلی هم‌چنین درباره شهادت اعضای ناو دنا، گفت: جنایت تروریستی آمریکا در ۲ هزار مایلی آب‌های سرزمینی بی‌پاسخ نخواهد ماند و ملت ایران انتقام بهترین فرزندان خود را از آمریکایی‌های شرور در هر نقطه از جهان باشند خواهند گرفت.

معاون رئیس‌جمهوری گفت: مهم‌ترین بدبختی دشمنان ما فقدان توانایی فهم معنای شهادت است. آنان نمی‌توانند بفهمند شهادت منتهای آرزوی مردان خدا و پیشران ملت ماست. ما با چشمانی اشکبار و دل‌هایی امیدوار به فضل خدا منتظر تحقق وعده او در نصرت و پیروزی اهل ایمان هستیم.

وی با اشاره به ضرورت حفظ هوشیاری در جنگ شناختی، تاکید کرد: دشمنان همه ترفندها و فریب‌های رسانه‌ای را برای پریشانی ذهن مردم بکار گرفته‌اند. ضرورت دارد با اطلاع‌رسانی به‌هنگام و آگاه‌سازی مردم در این جبهه نیز آنان را ناکام بگذاریم. حضور خالصانه مردم در بدرقه فرزندان ملت خواب دژخیمان را برای نابودی این سرزمین خدایی برهم خواهد زد.

