ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن با شلیک موشک توسط نیروی دریایی ارتش از منطقه دور شد

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شماره ۳۲ ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده‌ است؛ نیروی دریایی ارتش در پاسخ به جنایات خبیثانه آمریکا، همزمان با برگزاری آیین وداع با ۸۴ شهید والامقام ناوشکن دنا و گرامیداشت یاد ۲۰ شهید جاویدالاثر این ناوشکن، با اجرای عملیات موشکی و شلیک موشک‌های قدرتمند ساحل به دریا، ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را از منطقه دور کرد

انتهای پیام/