کامبیز نوروزی حقوقدان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره حمله به مکان‌های غیرنظامی مانند مدارس، بیمارستان‌ها، منازل مسکونی، انبارهای نفتی و پتروشیمی و زیرساخت‌ها از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: در جریان تجاوز ایالات متحده و اسرائیل به ایران تمام شاکله حقوق بین‌الملل نقض شده است این جنگ یک تجاوز آشکار از سوی شروع‌کننده جنگ یعنی آمریکا و اسرائیل بوده است.

وی ادامه داد: در ابتدا با توجیه پیش‌دستانه این جنگ را توجیه کردند اما هیچ یک از شرایط دفاع پیش‌دستانه در این حمله وجود نداشت. دفاع پیش‌دستانه زمانی است که یک کشور آماده حمله به کشور دیگری است و حمله هم قریب‌الوقوع باشد. هیچ‌گونه نشانه‌ای از اینکه ایران قصد حمله به اسرائیل را داشت وجود نداشت همچنین هیچ نشانه‌ای از اینکه ایران قصد حمله به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه را داشته هم وجود نداشت هیچ یک از شرایط دفاع پیش‌دستانه یا حمله پیشدستانه در این جنگ وجود نداشت.

این حقوقدان تصریح کرد: یک بهانه دیگر که برای این جنگ آورده‌اند جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است اگر قرار باشد ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند مقابله با آن وظیفه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و دولت‌ها اجازه ندارند در این باره خودشان تصمیم‌گیری کنند. برنامه موشکی ایران هم برنامه‌ای است که مقابله با آن در صلاحیت دولت‌ها نیست. بنابراین این موارد، از جمله مواردی هستند که ایران با استناد به آنها می‌تواند به مجامع بین‌المللی از جمله شورای امنیت و دادگاه بین‌المللی کیفری شکایت کند. علاوه بر این در حملاتی که اسرائیل و آمریکا به ایران کرده‌اند کودکان را کشته‌اند مانند دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه در میناب که ۱۶۸ کودک بر اثر این حمله نامشروع کشته شدند، این مصداق جنایت جنگی است. همچنین منازل مسکونی متعددی هم در این جنگ تجاوزکارانه ویران شده‌اند و غیرنظامیان به قتل رسیده‌اند این هم مصداق جنایت جنگی است.

ایران می‌تواند از رسانه‌هایی که جنگ و خشونت را ترویج می‌کنند به شورای حقوق بشر شکایت کند

وی ادامه داد: متاسفانه در بین تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور یکی از این تلوزیون‌ها آشکارا به طور شبانه‌روزی جنگ و خشونت را ترویج می‌کند و در حمایت از دولت اسرائیل مستمرا جنگ و کشتار را ترویج و تبلیغ می‌کند. این اقدام رسانه‌ای مغایر با میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همین‌طور مغایر با اصول شناخته شده اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است. رسانه‌ها از اینکه جنگ، خشونت و تروریسم را ترویج و تبلیغ کنند ممنوع شده‌اند البته طبیعی است که تلویزیون‌های ملی وقتی درگیر جنگ هستند به نفع دولت خودشان تبلیغ کنند یعنی اگر تلویزیون اسرائیل علیه ایران صحبت کند یا تلویزیون ایران علیه اسرائیل صحبت کند مانعی ندارد اما تلویزیون‌های دیگر و خصوصی اجازه ندارند چنین کاری کنند و ایران می‌تواند به شورای حقوق بشر اروپا و یا آفکام در انگلستان شکایت کرده و این تلویزیون را تحت تعقیب قرار دهد.

این حقوقدان گفت: متاسفانه اصلا نمی‌بینیم که یک رسانه ایرانی داخلی با یک مقام آمریکایی و یا یک مقام رسمی سازمان ملل مصاحبه‌ای داشته باشد. این دسترسی‌ها باید در این جنگ تجاوزکارانه فوری ترمیم شود. استفاده فعال و کارشناسانه از امکانات حقوق بین‌الملل بسیار ضروری است ما دیپلمات‌های کارکشته زیادی داریم، همچنین در کشورهای اروپایی و آمریکایی کسانی هستند که متخصصان برجسته حقوق بین الملل هستند و ایران می‌تواند آنها را استخدام کرده و با کمک آنها در سطح روابط بین الملل فعال شود.

نوروزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره لزوم مرخصی به زندانیان بی‌خطر در این ایام گفت: طی جنگ دوازده روزه و همین دوره شاهد بودیم که متجاوزان از بمباران مکان‌های مصون از جنگ هم خودداری نکردند؛ یکی از این مکان‌ها زندان‌ها است، تصور می‌کنم می‌توان برای حفظ امنیت جان زندانیان با یک طبقه بندی مشخص برخی زندانیان را آزاد کرد. به طور مثال زندانیان خطرناکی که به اتهام جرائمی مانند قتل، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر زندانی شده‌اند، به مکان‌هایی منتقل شوند که امنیت بیشتری داشته باشند اما زندانیانی که مرتکب جرائم مدنی یا سیاسی شده ‌اند یا دارای جرائم مالی و مشابه این‌ها هستند را می‌توان با روش‌های مختلف مانند استفاده از پابند الکترونیک یا این قبیل وسایل یا اخذ وثیقه و وجه الکفاله آزاد کرد تا از خطرات ناشی از اقامت در زندان مصون بمانند.

وی تصریح کرد: این برای قوه قضائیه هم هم راحت‌تر است چراکه جمعیت زندان جمعیت متراکمی است و اگر خدایی ناکرده به یکی از زندان‌ها حمله‌ای شود جان ده‌ها و بلکه صدها نفر در معرض خطر خواهد بود. بنابراین شایسته است که زندانیانی که جرائم سیاسی، مدنی و مالی سبک مرتکب شده‌اند و یا به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند در این شرایط به مرخصی اعزام شوند.

انتهای پیام/