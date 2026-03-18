به گزارش ایلنا، علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «تنگه هرمز و پیروزی راهبردی ایران» نوشت: نبردی که قرار بود نمایش قدرت باشد، اکنون به کابوسی سیاسی و نظامی برای واشنگتن بدل شده است.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است؛

مخالفت گسترده کشورهای متحد آمریکا از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی با درخواست دونالد ترامپ برای کمک نظامی جهت خارج کردن تنگه هرمز از کنترل جمهوری اسلامی ایران، حاصل لطف و عنایت پروردگار و حضور مقتدرانه شیر بچه‌ها و دریادلان نیروهای مسلح در آب‌های خلیج فارس با ضربه‌های مؤثر به ناوهای آمریکایی و مدیریت هوشمند این تنگه است.

آمریکا در مواجهه با ایران در بن‌بست کامل راهبردی گرفتار شده است؛ نبردی که قرار بود نمایش قدرت باشد، اکنون به کابوسی سیاسی و نظامی برای واشنگتن بدل شده است.

آمریکا در ظاهری تهاجمی درگیر میدانی شده که قواعدش را ایران اسلامی تعیین می‌کند؛ میدانی که در آن برد موشک‌ها و پهپادهای نقطه زن در کنار حضور چشم‌گیر و همه روزه مردم در سطح خیابان‌ها که نمادی از همبستگی ملی ایرانیان است، باعث گردیده تا زمان به ضرر آمریکا و رژیم صهیونی در جریان باشد.

علی‌رغم تقلای ترامپ برای تحریف واقعیت و القای پیروزی مطلق آمریکا و رژیم صهیونی، آنچه ابتدا به عنوان «پیروزی سریع» در رسانه‌های غربی و صهیونیستی معرفی شد، اکنون به «شکست تحقیرآمیز» تبدیل شده است. این تغییر ادبیات، برآمده از واقعیت‌های میدانی در سطح منطقه است و اینجا تنگه هرمز است که پیروز راهبردی و نهایی را مشخص می‌کند.

