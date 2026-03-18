رئیس قوه قضاییه:
هیچگونه خللی در اداره کشور و ثبات نظام ایجاد نشده است
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای طی سخنانی در نشست با تعدادی از اعضای شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبیین و تشریح شرایط کشور در جنگ با جبهه اشقیاء و مستکبران، اظهار کرد: حضور پرمعنا و پرشور مردم، از ابتدای جنگ رمضان در خیابانها و حمایتشان از قوای مسلح کشور، امری استثنایی است. همانطور که نظامیان ما میدان را تسخیر کردهاند مردم نیز خیابان را به تسخیر خود درآوردند و این امر بسیار شکوهانگیز است. برخی ناظران بیرونی، انسجام شکل گرفته میان همه اقشار ایران اسلامی و پایداری مردمی در این جنگ را امری معجزهگونه میانگارند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ثبات و کارآمدی کشور علیرغم شرایط جنگی، بیان داشت: دشمن به زعم باطلش تصور میکرد که با تحمیل جنگ، ثبات ایران اسلامی مخدوش میشود؛ لکن علیرغم خسارتهای وارده و اعاظم و بزرگانی که دشمن از ما گرفت، هیچگونه خلل و فترتی در اداره کشور و ثبات نظام ایجاد نشد و امورات مرتبط با حکمرانی و تدبیر امور کشور، به سیاق قبل ادامه یافت. شهادت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، ثلمه بسیار بزرگی بود؛ شهادت و فقدان فرماندهان نظامی ما و شماری دیگر از مقامات ارشد کشور، سخت و محنتزا است؛ لکن این موارد سبب نشده تا در پیشبرد امورات کشور و امور مرتبط با جنگ، خلل و نقصان ایجاد شود.
رئیس دستگاه قضا، فروپاشاندن هیمنه آمریکا را یکی از نتایج جنگ اخیر دانست و تصریح کرد: ایران اسلامی و محور سرافراز مقاومت در جنگ اخیر، ابهت و همینه پوشالی آمریکای جنایتکار را فروپاشاندند؛ کار رئیسجمهور سبکمغز و شیطانصفت آمریکا این روزها التماس به دیگر کشورها برای اعزام ناو و نیرو به تنگه هرمز است؛ در واقع آمریکایی که مدعی بود در عرصه نظامی ابرقدرت است، حالا کارش به دریوزگی افتاده است و این امر نشئت گرفته از صلابت نظامی و قدرت ایمان رزمندگان اسلام است.
رئیس عدلیه عنوان کرد: دشمن غدّار در جنگ اخیر تمامی امکانات و ظرفیتهای سختافزاری و نرمافزاری خود را علیه ایران اسلامی به کار گرفت، اما به اهداف شومش نائل نشد. در مقابل، هر آنچه که امام شهید ما فرمود، به منصهظهور رسید؛ جنگی که دشمن به ما تحمیل کرد، منطقهای شد و آثار بینالمللی پیدا کرد؛ دشمن در این جنگ، ضربهای خورد و در ادامه ضرباتی خواهد خورد که بنیانکن است و موجودیت نحسش را در آستانه اضمحلال قرار میدهد.
قاضیالقضات با اشاره به عظمت محور مقاومت خاطرنشان کرد: در جنگ اخیر، دنیا عظمت محور مقاومت را که طلایهدار آن، ایران اسلامی است به وضوح مشاهده کرد؛ آمریکاییها و صهیونیستها تصور میکردند کار حزبالله لبنان را ساختهاند، اما در جنگ اخیر جهانیان در حال مشاهدهی عملیاتهای غرورآفرین رزمندگان حزبالله در جبهه شمالی اراضی اشغالی هستند؛ مقام عالیرتبه یکی از کشورها، اخیرا اعلام کرد که ما از اقدامات حزبالله لبنان انگشت تعجب به دهان داریم و تصور داشتیم که توان رزمی حزبالله از بین رفته است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با تاکید بر تعطیلناپذیری جهاد خدمترسانی به مردم حتی در شرایط جنگی، اظهار کرد: امروز مدافعان امنیت مردم در نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی و انتظامی، جان خود را به کف دست گرفتهاند و برای امنیت مردم، جانبازی میکنند؛ ما نیز نباید از این قافله عقب بمانیم؛ امروز ما مکلف هستیم تا به هر نحو و طریق ممکن، خدماترسانیهای قضایی و حقوقی خود را به مردم ارتقاء دهیم.
رئیس قوه قضاییه با مثبت ارزیابی کردن نسبی عملکرد دولت، بیان داشت: دولت با توجه به شرایط جنگی، عملکرد نسبی مطلوبی داشته است و امورات زندگی مردم و اقلام ضروری و مایحتاج آنها با مشکل و کمبود مواجه نشده است؛ ما نیز ضروری است بیش از پیش کمککار دولت باشیم و همه نوع مساعدت و معاضدت را به دستگاهها و بخشهای اجرایی داشته باشیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت بازدیدهای میدانی مسئولان از زیرمجموعههای خود، گفت: ما مسئولان کشور باید در صحنه، حضور مداوم داشته باشیم و در خط مقدم باشیم؛ اینکه ما در شرایط فعلی، بصورت مستمر از بخشها و واحدهای زیرمجموعه خود نظارت و سرکشی میکنیم و صحنه را خالی نکردهایم، برای دشمن دردآور و برای مردم امیدآفرین است.