جاسوس رژیم صهیونیستی اعدام شد/ ارسال تصاویر اماکن و نقاط حساس کشور برای افسران موساد قبل از جنگ ۱۲ روزه

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: حکم اعدام یک جاسوس رژیم صهیونیستی، که تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار می‌داد، پس از طی روال قانونی و تایید دیوان عالی کشور صبح امروز اجرا شد.

فرد معدوم همراه با ۳۰ هزار یورو وجه نقد، یک دستگاه خودروی وانت پادرا، یک دستگاه موتورسیکلت کراس، دستگاه‌ها و تجهیزات مختلف و پیچیده جاسوسی، اطلاعاتی و ارتباطات ماهواره‌ای در ۲۶ خرداد ماه سال جاری و در روز چهارم جنگ ۱۲ روزه توسط «سازمان اطلاعات سپاه» در یکی از ویلا‌های شهرستان ساوجبلاغ شناسایی و دستگیر شده بود.

نحوه شناسایی و جذب در موساد

حسب محتویات پرونده، کوروش کیوانی در سال ۱۴۰۲ در بستر فضای مجازی پس از ارسال مشخصات خود در یک لینک تبلیغی سفر‌های گروهی، توسط سرویس امنیتی رژیم صهیونیستی در سوئد شناسایی شد و از طریق یک افسر موساد به نام «بِن» که به فارسی آشنایی داشته ارتباط اولیه شکل می‌گیرد.

شروع ارتباط با افسر موساد در فضای مجازی

مامور موساد با برقراری ارتباط صمیمی از طریق فضای مجازی، اطلاعات مختلفی در خصوص کوروش کیوانی که شامل علایق، وضعیت درآمدی، ارتباطات خانوادگی و مشکلات درآمدی وی کسب می‌کند و این ارتباط تا حدی صمیمی و نزدیک بوده است که حسب اظهارات متهم، مامور موساد در جریان ساعات کلاس و اوقات فراغت فرزندش بوده است.

اولین ملاقات حضوری با مامورین موساد

افسر موساد پس از کسب اطلاعات کافی، از متهم می‌خواهد با هدف آشنایی بیشتر، ملاقات حضوری در «برلین» داشته باشند؛ در این ملاقات علاوه بر «بِن» چند نفر دیگر حضور داشته و گفت‌وگوی معمولی انجام شده است، اما در پایان جلسه، علاوه بر هزینه‌های رفت و برگشت و اقامت متهم، مبلغی بیشتر به میزان هزار یورو به متهم پرداخت می‌شود؛ همچنین در طول این مدت به تناوب وجوه مختلفی به متهم پرداخت شد.

ارتباط با «فیس‌بوک موساد»

ملاقات بعدی کوروش کیوانی، جاسوس رژیم صهیونیستی با ماموران موساد در «پاریس» بوده است و آنها در پاریس برای اولین بار به وی اعلام کرده‌اند که وابسته به موساد هستند و برای رفع تردید و اثبات این موضوع به متهم گفته‌اند در «فیسبوک موساد» بگوید که «بن سلام رساند» و متعاقب آن کاربر فیسبوک موساد اعلام می‌کند «بن همکار ماست و همه چیز امن است»؛ در این جا متهم با قطعیت اطلاع می‌یابد که همکاری وی با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی شکل گرفته است.

آموزش در شش کشور اروپایی و «تل آویو»

کوروش کیوانی در مجموع پس از دو سال آموزش‌های مختلف توسط ماموران موساد در پایتخت کشور‌های «اتریش»، «آلمان»، «فرانسه»، «بلژیک»، «دانمارک» و «اسلواکی» و نیز در «سرزمین‌های اشغالی»؛ برای انجام عملیات به ایران اعزام شده است.

آخرین آموزش متهم قبل از اعزام به ایران، در سرزمین‌های اشغالی بوده است؛ وی در مدت اقامت دو هفته‌ای خود در «تل آویو» که با پاسپورت و مدارک هویتی اسرائیلی و با پرواز از مبدأ یکی از کشور‌های اروپایی انجام شده ضمن مرور برخی از آموزش‌های ارائه شده قبلی در کشور‌های اروپایی، آموزش‌های مختلفی از قبیل نحوه راه اندازی و کار با انواع دستگاه‌های ارتباطی الکترونیکی، ماهواره‌ای و جاسوسی، نحوه برقراری ارتباط امن، نحوه کار با ویندوز قرمز، نحوه عکسبرداری و فیلمبرداری از اماکن حساس، نحوه جاگذاری وسایل و تجهیزات، نحوه ارسال فایل و مستندات و نحوه رمزگذاری و مخفی کردن اطلاعات، همچنین نحوه مواجهه با مردم و مامورین در ایران در وضعیت‌های احتمالی مختلف را مرور و دریافت می‌کند.

ورود به ایران و انجام ماموریت

کیوانی پس از دریافت آموزش‌های مختلف توسط مامورین موساد به منظور انجام ماموریت‌های محول شده با ۱۰۰ هزار یورو وجه نقد در داخل کیف مخصوصی که در «دستگاه ایکس ری» محتویات آن قابل تشخیص نبوده است؛ در ۲۵ اردیبهشت سال جاری از طریق مرز هوایی وارد کشور می‌شود.

وی در اولین ماموریت، وظیفه «ناقل گذاری» ۵۰ هزار یورو در کافی شاپ را برای عوامل دیگر موساد انجام داده و با تهیه فیلم از شناسایی اولیه محل جاگذاری و ارسال آن برای موساد؛ پس از تایید محل جاگذاری توسط افسر هادی، مجددا فیلم محل دقیق قراردادن ۵۰ هزار یورو در سرویس بهداشتی کافی شاپ را برای افسر هادی خود ارسال می‌کند که فیلم‌ها و ایمیل‌های مربوط به نحوه انجام عملیات از تجهیزات همراه متهم، کشف و ضمیمه پرونده است.

اقدامات متهم قبل و حین جنگ ۱۲ روزه

کوروش کیوانی پس از تحویل خودرو و نیز دستگاه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی و الکترونیکی جاگذاری شده در دو نقطه جداگانه و تهیه موتورسیکلت کراس؛ با استفاده از تجهیزات جاسوسی و ارتباطی پیچیده، ماموریت‌هایی از قبیل بررسی اماکن مختلف برای امکان‌سنجی انجام عملیات و ارسال مختصات آن را انجام داده و در نقاطی که افسران موساد اعلام می‌کردند حضور یافته و تصویر و فیلم آن را برای موساد ارسال کرده است؛ همچنین سیستم و تجهیزات الکترونیکی را در نقاط خاصی که سرویس موساد معرفی کرده جاگذاری و فعال نموده و فیلم و تصاویر خواسته شده را برای افسر هادی خود ارسال کرده که ادله و مستندات مربوط به تمام اقدامات متهم اعم از فیلم‌های ارسال شده و ایمیل‌های مابین وی و موساد از تجهیزات همراه متهم کشف و بازیابی شده است.

کارکرد دستگاه‌های کشف شده

بررسی‌های فنی و تخصصی سیستم و دستگاه‌های کشف شده از کیوانی شامل کارکرد‌هایی از قبیل ایستگاه زمینی برقراری ارتباط تیم‌های دیگر عملیاتی با موساد، اخلال سامانه‌های پرتاب موشک و رادار‌های پدافندی، ایستگاه زمینی هدایت و تقویت هدایت ریزپرنده‌ها و پهپاد‌های رژیم صهیونیستی و ارتباط با هواپیما‌های جنگنده این رژیم در داخل کشورمان است.

رسیدگی به اتهامات با حضور وکیل تعیینی

دادگاه رسیدگی به پرونده این متهم به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی موضوع ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» با حضور وکیل تعیینی و انتخابی وی در تاریخ ۱۷ آذرماه آغاز و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در «دادگاه انقلاب» برگزار شد.

جاسوس موساد علاوه بر مستندات و ادله متعدد جمع آوری شده در پرونده، از جمله محتوای ایمیل‌های موجود و بازیابی شده وی با افسران موساد از زمان جذب تا دستگیری، فیلم دوربین‌های مداربسته مکان‌های تردد و انجام ماموریت، فیلم لحظه بازداشت وی که شامل تصاویر تجهیزات کشف شده بود، تصاویر برقراری ارتباط با افسران رژیم صهیونیستی بعد از بازداشت، تصاویر و فیلم‌های ارسالی از اماکن و مناطق حساس و سایر ماموریت‌های انجام شده که برای موساد ارسال شده ضمن اقرار در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، در نزد قضات دادگاه نیز به اعمال ارتکابی خود اقرار کرده است.

ارتباط متهم با افسر موساد در حضور ضابط

یکی از ویژگی‌های این پرونده این است که کیوانی در زمان بازداشت نزد سازمان اطلاعات سپاه و تحت نظارت ضابط، از طریق تجهیزات ارتباطی و الکترونیکی کشف شده از وی با افسر هادی خود در موساد ارتباط برقرار کرده است.

حکم اعدام و ضبط اموال مکشوفه

دادگاه انقلاب با توجه به ادله و مستندات متعدد موجود در پرونده از جمله صورتجلسه کشف تجهیزات و دستگیری متهم، محتویات ایمیل‌های متهم، اسناد و تصاویر موجود ارسالی استخراج و بازگردانده شده از سیستم‌های مکشوفه، کشف لوازم و تجهیزات متعدد و پیشرفته الکترونیکی و جاسوسی، اظهارات متهم در نزد ضابط دادگستری، بازپرس و دادگاه، با استناد به مواد قانون مجازات اسلامی و «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت»، متهم را به اعدام محکوم کرد؛ همچنین با استناد به قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به ضبط کلیه اقلام مکشوفه از جمله ۳۰ هزار یورو وجه نقد، یک دستگاه خودروی وانت پادرا، یک دستگاه موتورسیکلت کراس، تجهیزات ارتباط ماهواره‌ای، دو دستگاه لپ تاپ و سایر اقلام اطلاعاتی، الکترونیکی و ارتباطی صادر کرد و با رد فرجام خواهی متهم از سوی دیوان عالی کشور؛ حکم صادره قطعی و اجرا شد.