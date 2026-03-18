سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین به شهادت رسید
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای از شهادت سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین خبر داد.
متن بیانیه سپاه پاسداران به شرح زیر است :
بسمالله الرحمن الرحیم
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا
شهادت پرافتخار مجاهد مخلص، سردار سرلشکر پاسدار «غلامرضا سلیمانی»، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در حمله تروریستی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی را به مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران، بسیجیان سلحشور و خانواده محترم این شهید عزیز تبریک و تسلیت عرض مینماییم.
این سردار سرافراز و بزرگ اسلام، در طول سالها خدمت مجاهدانه از دفاع مقدس ۸ ساله تا به امروز، به ویژه طی دوران تصدی ریاست سازمان بسیج مستضعفین، نقشی راهبردی و بیبدیل در روزآمدسازی ساختار مردمی و جهادی بسیج، توسعه حرکتهای سازندگی، محرومیتزدایی و یاری بخشی به مستضعفین و اقشار آسیبپذیر ایفا نمود.
این ترور ناجوانمردانه حاکی از اهمیت و نقش بسیج در میدان نبرد همه جانبه با ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی و مزدوران آن ها به ویژه در جنگ اخیر می باشد.
به قاتلان شرور و تروریست این شهید والامقام هشدار میدهیم که بسیجیان مجاهد، خونخواهی رهبر شهید، فرماندهان شهید و آحاد مختلف شهیدان مردمی را هرگز رها نخواهند کرد.
بیگمان خون پاک این شهیدان، اراده ملت قهرمان ایران و همه بسیجیان جان برکف را در تداوم راه مقاومت و مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل دوچندان خواهد ساخت.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴