سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین به شهادت رسید

متن بیانیه سپاه پاسداران به شرح زیر است :

بسم‌الله الرحمن الرحیم

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

شهادت پرافتخار مجاهد مخلص، سردار سرلشکر پاسدار «غلامرضا سلیمانی»، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در حمله تروریستی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی را به مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران، بسیجیان سلحشور و خانواده محترم این شهید عزیز تبریک و تسلیت عرض می‌نماییم.

این سردار سرافراز و بزرگ اسلام، در طول سال‌ها خدمت مجاهدانه از دفاع مقدس ۸ ساله تا به امروز، به ویژه طی دوران تصدی ریاست سازمان بسیج مستضعفین، نقشی راهبردی و بی‌بدیل در روزآمدسازی ساختار مردمی و جهادی بسیج، توسعه حرکت‌های سازندگی، محرومیت‌زدایی و یاری بخشی به مستضعفین و اقشار آسیب‌پذیر ایفا نمود.

این ترور ناجوانمردانه حاکی از اهمیت و نقش بسیج در میدان نبرد همه جانبه با ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی و مزدوران آن ها به ویژه در جنگ اخیر می باشد.

به قاتلان شرور و تروریست این شهید والامقام هشدار می‌دهیم که بسیجیان مجاهد، خونخواهی رهبر شهید، فرماندهان شهید و آحاد مختلف شهیدان مردمی را هرگز رها نخواهند کرد.

بی‌گمان خون پاک این شهیدان، اراده ملت قهرمان ایران و همه بسیجیان جان برکف را در تداوم راه مقاومت و مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل دوچندان خواهد ساخت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴