جبران خسارات خودروها به بیمه مرکزی سپرده شده است/۱۰۵۰ نقطه در شبکه برق آسیب دیده اند/ هیچ نقطه ای در کشور خاموش نمانده  است

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی با اشاره به برگزاری مراسم وداع با شهدای ناو دنا، گفت: این مراسم شامگاه امروز برگزار می‌شود. عزیزانی که مظلومانه و برخلاف همه پروتکل‌های جهانی به شهادت رسیدند.

سخنگوی دولت با اشاره به فرارسیدن چهارشنبه آخر سال، یادآور شد: بدیهی است که شرایط کشور به گونه‌ای است که باید بیشتر مراعات یکدیگر را در نظر داشته باشیم. صداهایی که ممکن است مردم، سالمندان و بیماران را نگران کند و نیز در شرایطی که ممکن است میزان واکنش شهروندان به صداها بیشتر باشد، از آنچه باعث شادی ما می‌شود اما دیگران را اذیت می‌کند، حذر کنیم. از طرفی دقت کنیم تا بار درمان برای نیروهای امدادی در شرایطی که شاهد حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا هستیم، بیشتر نشود.

وی با اشاره به آمار شهدا عنوان کرد: ۲۲۷ زن شهید و ۳ هزار و ۲۱۰ زن مصدوم شدند، دو مادر باردار به شهادت رسیدند. ۲۰۴ شهید کمتر از ۱۸ سال و ۱۳ شهید کمتر از پنج سال داشته‌ایم. در حمله‌ای که به روستاهای اطراف اراک انجام شد، نوزادی سه‌روزه به نام مجتبی به همراه خواهر دوساله و مادر و مادربزرگش به شهادت رسید که در یک منزل مسکونی زندگی می‌کردند و بدیهی است هیچکدام نیز نظامی نبودند.

سخنگوی دولت با اشاره به حملات دیروز به تهران و آسیب‌دیدن فروشگاه اتکا در اثر این حمله، اظهار کرد: تعدادی از شهروندان در جریان حمله و آسیب‌دیدن فروشگاه اتکا، به شهادت رسیدند و برخی مجروح شدند. در اثر این حمله سالن تخصصی تئاتر کودکان نیز دچار آسیب شد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت و برگزاری جلسه هیئت وزیران در شرایط جنگی، گفت: اعضای دولت ضمن ارائه گزارش از اقدامات دستگاه‌ها که البته در کارگروه‌های تخصصی نیز این گزارش‌ها ارائه می‌شود، موضوعات مهم اقتصادی و اجرایی را بررسی و تصویب کردند.

مهاجرانی تاکید کرد: همچنین در راستای فرامین رهبری انقلاب مبنی بر تکلیف کلیه دستگاههای اجرایی به خدمت‌رسانی به مردم و ارائه خدمات درمانی، تصمیمات لازم در زمینه ارائه خدمات رایگان به جانبازان و آسیب‌دیدگان تجاوز نظامی، جبران خسارات به اموال مردم و شهروندان، اتخاذ شد.

وی یادآور شد: همچنین دستگاه‌های اجرایی و استانداران مکلف شدند که در اسرع وقت اقدامات و ترتیبات لازم برای خدمت‌رسانی مستمر به مردم و ارائه خدمات ضروری و رایگان به آسیب‌دیدگان انجام دهند و در همین راستا ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ مطرح و با اصلاحاتی به تصویب رسید.

مهاجرانی ادامه داد: طبق روال سازمان برنامه و بودجه کارها در حال پیگیری و با ابلاغ تکلیف دستگاه‌های اجرایی، جزئیات هم مشخص شده و قانون بودجه بلافاصله در سال آتی اجرا می‌شود.

سخنگوی دولت با اشاره به افزایش سرمایه شرکت بیمه ایران، تاکید کرد: این امر به تصویب رسید ولی چون متضمن اصلاح اساسنامه این شرکت بیمه است پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ می‌شود.

وی با اشاره به مصوبات کارگروه اقتصادی در جلسه دولت، اعلام کرد: این مصوبات به تایید رسید که ناظر به برخی مسائل در زمینه تجاوز نظامی به ایران است که از جمله بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و ادامه خدمت‌رسانی است.

مهاجرانی همچنین اعلام کرد: شارژ مرحله ۱۲ از اعتبار خرید بسته غذایی رایگان برای خانوارهای کودکان زیر پنج‌سال مبتلا به سوء تغذیه که به طرح یسنا معروف است از سوی وزارت کار انجام شده است. خانوارهای مشمول می‌توانند از امروز در بستر کالابرگ ۱۶ قلم کالای مشمول طرح یسنا را خریداری کنند. در این مرحله ۲۲۲ هزار کودک مشمول این طرح شدند و حساب‌های خانوارشان شارژ شده است. در دهک‌های یک تا پنج این رقم ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های ۶ و ۷ این رقم ۸۰۰ هزار تومان است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه صدور پروانه ساختمانی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ با تعرفه عوارض سال ۱۴۰۴ انجام می‌شود، ادامه داد: این امر از سوی وزارت کشور اعلام شده است.

وی یادآور شد: تمامی شعب و واحدهای ستادی بانک‌ها در روزهای پایانی سال فعال هستند و کلیه شعب برای پذیرش مشتریان از ۲۶ اسفند تا پایان سال از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه فعال هستند.

مهاجرانی با اشاره به جبران خسارات جنگ برای خانوارها، اعلام کرد: در تهران برای تشکیل پرونده مسکن، شهرداری‌ مکلف به این کار شده که تاکنون بیش از ۱۲ هزار واحد مسکونی آسیب جزئی و کلی دیدند. در شهرستان‌ها نیز واحدهای مسکونی آسیب‌دیده باید برای ثبت و ارزیابی خسارات به شعب بنیاد مسکن در مرکز استان یا شهرستان مراجعه شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: در زمینه جبران خسارات خودروها نیز این امر به بیمه مرکزی سپرده شده که بیمه ایران به نمایندگی از بیمه مرکزی این امر را برعهده گرفته و مالکان می‌توانند برای تشکیل پرونده از طریق فرمانداری‌ها اقدام کنند. شرکت‌های بیمه هم مجاز هستند تا پایان شرایط جنگی خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی که به صورت معمول رخ می‌دهد و مسبب و زیان‌دیده بیمه‌نامه معتبر دارند و اختلافی هم وجود ندارد، بدون اخذ کروکی پرداخت کنند.

وی همچنین با اشاره به اعلام وزارت نیرو در زمینه واردشدن آسیب به هزار و ۵۰ نقطه در شبکه برق، تصریح کرد: در عین‌حال با تلاش وزارت نیرو هیچ نقطه‌ای در کشور خاموش نمانده و ظرف مدت چند دقیقه تا چند ساعت برق بازگشته است. همچنین در ۲۰۴ نقطه زیرساخت آب شرب مورد حمله قرار گرفته که خلاف پروتکل‌های جهانی است و در این موارد نیز کار به سرعت برای بازگشت به وضعیت عادی انجام می‌شود.

