رصد بازار و نظارت بیوقفه گروههای بازرسی از زمان اجرای طرح کالابرگ
رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور گفت: از زمان اجرای طرح کالابرگ، گروههای بازرسی در سراسر کشور، به طور مستمر بر بازار نظارت دارند.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، عارفپور رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور گفت: از زمان اجرای طرح کالابرگ با تشکیل تیمهای مشترک بازرسی در سراسر استانهای کشور، نظارت و رصد بازار بیوقفه در حال انجام است.
وی افزود: این حرکت ارزشمند در راستای رفاه و رضایتمندی هموطنان عزیز است و در این زمینه اقدامات بازرسی در ایام جنگ تحمیلی، تشدید و تقویت هم شده است.
رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور ادامه داد: بازرسان وزارت کشور شامل ستاد، استانداریها و فرمانداریها، به صورت جهادی و بهطور شبانهروزی برای رسیدگی به شکایات و افزایش رضایتمندی مردم در میدان هستند و از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.