پیام فرمانده نیروی دریایی ارتش درپی شهادت و استقبال از پیکر شهیدان ناوشکن دنا
امیر دریادار ایرانی درپی شهادت جمعی از کارکنان ناوشکن دنا با صدور پیامی گفت: جنایت دشمن را از یاد نخواهیم برد و تقاص خون شهیدان را خواهیم گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ امیر دریادارشهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران درپی شهادت و استقبال از پیکر شهیدان ناوشکن دنا پیامی صادر کرد.
متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا من المجرمین منتقمون ( سجده -۲۲(
شهیدان دلیر ناوشکن دنا، ناممکنهای تاریخ دریانوردی ایران را ممکن ساختند و با حضور حماسی در دریانوردی به دور دنیا و اهتزاز پرچم برافراشته ایران در اقصی نقاط عالم، مقابله با تروریسم دریایی و مشارکت درتامین امنیت دریایی، تبدیل به نماد شکوهمند نیروی دریایی ایران در آبهای آزاد شدند.
دشمن خبیث، سیر شتابان تحول و پیشرفت نیروی دریایی ارتش و حضور شکوهمند در دریاها را تحمل نکرد و با کینه عمیق نسبت به ملت ایران، هزاران کیلومتر دورتر از منطقه جنگ تحمیلی و برخلاف تمامی کنوانسیونها، قواعد ومقررات بین المللی دریاها و اصول حقوق بشر، فرزندان شایسته ایران را هدف حمله تروریستی خود قرار داد.
دشمن اگر جرئت داشت، مردانه و رو در رو در میدان جنگ میجنگید، نه اینکه به رسم راهزنان و دزدان دریایی، از هزاران کیلومتر دورتر، آتش به روی میهمانان و منادیان رزمایش صلح بگشاید.
دشمن بداند که سیاهه جنایاتش در حق ملت بزرگ ایران را از یاد نخواهیم برد، او را نخواهیم بخشید و از جایی که تصور نمیکند با ضربات مهلک، تنبیهش خواهیم کرد. همه همرزمان من در نیروی دریایی ارتش، همپیمان شدهاند تا تقاص خون رهبر شهید انقلاب، شهیدان ناوشکن دنا، فرماندهان و شهدای عزیز جنگ رمضان را بگیرند.
گرچه امروز عزادار عزیزانمان هستیم، اما به لطف خدا دشمن را زمین گیر کردهایم و حملات کوبنده به دشمن و اقتدار آفرینی برای ملت بزرگ ایران را تا پیروزی نهایی ادامه خواهیم داد و اطمینان داریم نصرت خدا با رزمندگان جبهه حق وملت ایران خواهد بود.
شهادت فرزندان غیور و غریب میهن اسلامی را به رهبر معظم انقلاب، ملت قهرمانپرور ایران و خانواده معظم شهیدان ناوشکن قهرمان دنا و همرزمان عزیزم تبریک و تسلیت میگویم.
یاد و نام شهیدان ناوشکن دنا، جاودانه خواهد ماند و یقین داریم که همواره در کنار ما حضور خواهند داشت.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
دریادارشهرام ایرانی