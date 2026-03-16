دعوت روابط عمومی ارتش از مردم برای حضور باشکوه در آیین وداع و تشییع شهدای ناوشکن دنا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ متن اطلاعیه روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ولاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

ملت غیور و سرافراز ایران اسلامی؛ در روزهای ابتدایی جنگ رمضان، جهان بار دیگر شاهد پرده برداری از خوی پلید و خبیث آمریکای جنایتکار بود. آنجا که با زیر پا گذاشتن آشکار قوانین و قواعد بین‌المللی در دریاها، ناوشکن افتخارآفرین دنا را هزاران کیلومتر دورتر از آب‌های کشورمان در حالی که برای شرکت در رزمایش صلح میلان ۲۰۲۶ به کشور هند اعزام شده بود، در مسیر بازگشت، ناجوانمردانه هدف قرار داد؛ جنایتی که صفحه دیگری از ننگ و بربریت استکبار جهانی را رقم زد و ۱۰۴ نفر از دریادلان ارتش را به شهادت رساند.

از میان این قافله عاشقان، ۲۰ شهید گرانقدر و دریادل ناوشکن دنا جاویدالاثر شدند و پیکر ۸۴ شهید گلگون‌کفن با شکوه و احترام به آغوش میهن اسلامی بازگشته است. یاد و نام همه آنان، چه آنان که به میهن بازگشتند و چه آنان که در دل دریا آرام گرفته‌اند، تا ابد جاودانه خواهد ماند.

بی‌تردید، خون پاک این ۱۰۴ شهید والامقام ناوشکن دنا در رگ‌های ملت ایران می‌جوشد و با قدرت ایمان و وحدت مردم و نیروهای مسلح، این خون مقدس، دشمن را از پای درخواهد آورد و انتقام الهیِ مظلومان را به گوش جهانیان خواهد رساند.

روابط عمومی ارتش از عموم مردم قدرشناس و بصیر کشور دعوت می‌نماید تا در روزهایی که فرزندان دلیرشان در ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دشمن آمریکایی صهیونی برای دفاع از این آب و خاک تا پای جان ایستاده‌اند، با حضور باشکوه خود در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر شهدای ناو دنا، برگ زرینی دیگر در دفتر همبستگی ملت و ارتش رقم زنند.

بنابراین گزارش آیین وداع با پیکر ۸۴ شهید ناوشکن «دنا» فردا با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان کشوری و لشکری، جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح و اقشار مختلف مردم در ۳۴ میدان و نقطه اصلی پایتخت برگزار خواهد شد و شهروندان تهرانی با حضور در این مراسم با پیکرهای مطهر این شهدا وداع می‌کنند.