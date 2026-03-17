به گزارش خبرنگار ایلنا در پی انتشار پیامی در کانال سازمان انرژی اتمی مبنی بر اطلاعیه مهم در تقابل با حوادث پرتوی و مصرف قرص ید برای افرادی که در محدوده امیرآباد (شعاع ۱۵۰۰ متری از راکتور تحقیقاتی تهران) هستند و در صورت حمله به راکتور تحقیقاتی تهران؛ سید محمد جمالیان در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که آیا احتمال حمله به رآکتور تهران وجود دارد و یا انتشار این پیام‌ها صرفا برای اطلاع‌رسانی است، گفت: ممکن است که احتمال حمله وجود داشته باشد؛ چراکه ما با دشمنی می‌جنگیم که مرزهای هرگونه اخلاق و قوانین را رد کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حمله به بیمارستان‌های ما صورت گرفته است همچنین به کادر درمان که مصونیت بین المللی دارند حمله شده است و این فرد ممکن است به همه جا حمله کند.

این عضو کمیسیون بهداشت گفت: قرص ید پتاسیم قرصی نیست که به وفور در داروخانه‌ها وجود داشته باشد و یا قرصی باشد که مردم بتوانند آن را تهیه کرده و در منازل نگهداری کنند. این قرص به تعداد مورد نیاز توسط وزارت بهداشت خریداری شده است و اگر خدایی نکرده اتفاقی بیفتد یا احتمالی باشد که قرار است حمله‌ای صورت بگیرد برای محدوده‌ای که در معرض حمله اشعه‌ای و یا راکتوری هستند، توسط خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت توزیع خواهد شد و اطلاع‌رسانی می‌شود.

جمالیان با تاکید برای اینکه تاکنون چنین آلارمی داده نشده است، گفت: البته، قرص به تعداد مورد نیاز خریداری شده است و آماده است و هر لحظه که منابع اطلاعاتی اعلام کنند که خطر حمله وجود دارد این اطلاع‌رسانی از سوی وزارت بهداشت انجام خواهد شد. مصرف این قرص زمان خاصی دارد یعنی زمانی که مطمئن هستیم که حمله قرار است صورت بگیرد و در معرض اشعه قرار می‌گیریم، این قرص خاصیت پیشگیری از ایجاد عوارض بر روی تیروئید و ایجاد کنسر یا سرطان دارد.

وی ادامه داد: البته اصلا جای نگرانی نیست و مردم نگران این موضوع نباشند اگر احتمالی باشد حتما اطلاع‌رسانی خواهد شد همچنین اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد این قرص جزء قرص‌هایی نیست که در لیست فارماکوپه دارویی باشد و این داروی خاصی است که توسط وزارت بهداشت وارد شده و به میزان کافی هم وجود دارد و روش دسترسی مردم هم به این صورت است که براساس میزانی که اشعه نفوذ خواهد کرد، وزارت بهداشت این دارو را در درب منازل به دست مردمی که در آن مناطق هستند، خواهد رساند.

این عضو کمیسیون بهداشت درباره اینکه آیا تا شعاع ۱۵۰۰ متری که گفته شده در صورت حمله ممکن است در معرض خطر باشند، گفت: اگر اتفاقی بیفتد باید ببینیم نفوذ اشعه آن چقدر است اما معمولا شعاع کتابی آن همین میزان است. البته دشمن باید خیلی مرز اخلاق را کنار گذاشته باشد که چنین کاری را انجام دهد به نظر من جای نگرانی وجود ندارد اما وظیفه ما به عنوان خدمتگذار مردم این است که همه تراژدی‌ها و وقایع را ببینیم برای همین منظور دولت خود را برای این اتفاق آماده کرده است اما به نظر من مردم نگران نباشند و مطمئن باشند که اگر اتفاقی بیفتد تیم‌های امدادی به سرعت این‌ها را به دست مردم خواهند رساند.

به گزارش ایلنا، سازمان انرژی اتمی با انتشار راهنمای استفاده از قرص ید برای همسایگان راکتور تهران در مواجهه با حوادث پرتوی اعلام کرد:

۱

. قرص ید را فقط هنگامی مصرف کنید که:

قلب آکتور تحقیقاتی تهران دچار آسیب و از مراجع رسمی اعلام شده باشد

شما در فاصله‌ی ۱۵۰۰ متری از رآکتور تحقیقاتی تهران یعنی در محدوده‌ای بین بزرگراه‌های همت، جلال آل احمد، ولیعصر و شیخ فضل‌اله باشید.

بهترین زمان برای مصرف قرص ید در پنجره‌ی زمانی ۲۴ ساعت قبل تا ۴ ساعت بعد از وقوع حادثه‌ی رادیواکتیوی است که موجب آزاد شدن ید پرتوزا شده است. مانند آسیب به قلب رآکتور تهران قرص ید را فقط با اعلام رسمی مسئولان مصرف کنید.

نکته‌ی بسیار مهم: پس از اعلام حادثه رادیواکتیو باید در ساختمان پناه بگیرید، هرگز برای تهیه قرص ید از ساختمان خارج نشوید (قبل از حادثه قرص ید را از مراکز اعلام شده تهیه کنید و در منزل نگه دارید).

۲. مقدار مصرف قرص ید:

نوزادان کمتر از ۱ ماه: یک هشتم قرص. فقط یک باریک قرص را در یک لیوان آب حل کنید و یک هشتم آن را به نوزاد بخورانید.

کودکان ۱ ماه تا ۳ سال: یک چهارم قرصیک قرص را در یک لیوان آب حل کنید و یک چهارم آن را به کودک بدهید.

کودکان ۳ تا ۱۲ سال: نصف قرص

بزرگسالان: ۱ قرص

مادران باردار و شیرده فقط یکبار

به نکات زیر توجه داشته باشید:

مدت اثر قرص ید ۲۴ ساعت است. در صورت نیاز به استفاده مجدد از قرص ید به شهروندان اطلاع رسانی خواهد شد. اما نوزادان زیر ۱ ماه، مادران باردار و شیرده فقط یک بار باید استفاده کنند.

قرص ید فقط از غده تیروئید (و فقط در صورت انتشار ید پرتوزا) حفاظت می‌کند.

رآکتور تحقیقاتی تهران از ابتدای جنگ خاموش شده است و خطر مواد رادیواکتیو به ویژه ید پرتوزا بسیار کاهش یافته است.

۳. قرص ید را از مراکز اعلام شده دریافت کنید:

محل توزیع قرص ید در تهران ( ساعت کاری ۸-۱۴)

شماره۱: مرکز بهداشت مقیمیان آدرس: خیابان وزرا، تقاطع خیابان بهشتی (روبروی سینما آزادی) تلفن: ۸۸۷۱۹۰۰۳

شماره۲: مرکز بهداشت مسجدالسادات آدرس: میدان کلانتری یوسف آباد، خیابان ۲۳ ابن سینا، پلاک ۴، تلفن: ۸۸۶۳۴۴۳۴

شماره ۳: مرکز بهداشت فاضلآدرس: خیابان حجاب، خیابان شهدای سازمان آب، روبروی سازمان آب، تلفن ۸۸۹۹۵۰۷۳

۴. مهم‌ترین اقدامات درهنگام حوادث پرتوی

وارد ساختمان شوید

در ساختمان بمانید

گوش بزنگ باشید

