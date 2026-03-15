بازدید حجتالاسلام مظفری از معاونت قضایی و ادارات کل تابعه
معاون قضایی قوه قضاییه با حضور در معاونت قضایی و ادارات کل تابعه بر روند رسیدگی به پروندهها نظارت کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین علی مظفری معاون قضایی قوه قضاییه با حضور در معاونت قضایی و ادارات کل تابعه و دیدار با همکاران قضایی و اداری، از نزدیک از روند رسیدگی به پروندهها و انجام امور بازدید به عمل آورده و راهنماییهای لازم را خطاب به مدیران و قضات و کارکنان ارائه کرد.
وی در این بازدیدها ضمن گفتوگو با کارکنان بر خدمترسانی هرچه بهتر به مراجعان و اصحاب پرونده تاکید کرد و گفت: همانگونه که در بند ۱۰ منشور اخلاقی قوه قضاییه بیان شده شجاعت و خطرپذیری در عمل به تکلیف، یکی از وظایف تک تک ما است و در شرایطی که دشمن آمریکایی- صهیونی به دنبال ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نارضایتی در بین مردم است، انجام هرچه بهتر امور و تکریم ارباب رجوع اولویت مجموعه معاونت قضایی است.
در پایان حجت الاسلام والمسلمین مظفری معاون قضایی قوه قضاییه، ضمن قدردانی از همکاران حاضر، از پاسخگویی و خدمت رسانی بهینه به مراجعان اظهار رضایت نموده و با تعدادی از آنان (ارباب رجوع) نیز دیدار و به مشکلات آنها رسیدگی کرد.